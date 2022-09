Rifiuti, il Comune deve pagare 

Arriva una brutta notizia da Sassari per il Comune di Arzachena, i giudici della Corte d’Appello hanno aggiunto un nuovo capitolo al contenzioso ventennale della raccolta differenziata. L’amministrazione arzachenese dovrà versate al Cipnes di Olbia un mlione e mezzo di euro a titolo di risarcimento. ll Consorzio industriale olbiese, rappresentato dall’avvocato Mauro Bilotta e guidato dal direttore generale Aldo Carta, gioisce, perché vince un’altra battaglia sul servizio di raccolta differenziata. La storia è iniziata nel 2006 e il Comune di Arzachena stava vincendo su tutta la linea, ma nei giorni scorsi è arrivata la doccia fredda. La Corte d’Appello di Sassari, bocciando una precedente sentenza del Tribunale di Tempio, ha stabilito che il Cipnes deve essere risarcito per essere stato estromesso unilateralmente dal servizio di igiene pubblica. Il problema è che il recesso ai danni del Cipnes (nel 2006, sindaco Pasquale Ragnedda, assessore all’Ambiente, Martino Azara) deve essere risarcito con 800 mila euro, che diventano un milione e 500 mila euro circa considerando gli interessi.

Debito fuori bilancio

Il sindaco in carica, Roberto Ragnedda, che con questa storia non c’entra niente, dovrà però risolvere il problema. Molto serio, perché un debito fuori bilancio impone una verifica della Corte dei Conti. La domanda è, chi pagherà i danni, il Comune o i dirigenti che decisero (sulla base di un parere legale richiesto allora) l’estromissione del Cipnes? La Corte d’Appello è stata chiara, il Consorzio industriale di Olbia deve essere rimborsato delle spese sostenute per la predisposizione del servizio di igiene urbana e raccolta differenziata (macchinari e personale) e per i danni subiti a causa del recesso unilaterale. Va detto che il Comune di Arzachena ha già pagato somme consistenti per il contenzioso sulla raccolta differenziata dei rifiuti.

Anni di cause

A partire dal 2003, il contenzioso ha riguardato i rapporti con la ditta Prunelli, con il Cipnes (all’epoca dell’appalto Cines), con la De Vizia e infine con la Cosir. Un quadro estremamente complicato al quale si aggiunge la recentissima sentenza della Corte d’Appello di Sassari. Mentre il Cipnes di Olbia, a distanza di anni, porta a casa il doppio dell’importo richiesto.