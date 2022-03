Rifiuti, il Comune corre ai ripari 

Raddoppia il ritiro dell’umido nel litorale, sì anche al servizio aggiuntivo del diserbo stradale e alla fornitura di nuovi cestini nelle strade. Il Comune corre ai ripari dopo le prime criticità emerse nella fase di avvio della nuova raccolta dei rifiuti con i mastelli dotati di microchip, e apporta una serie di correzioni all’appalto in corso per la raccolta dei rifiuti in città. «Il progetto che abbiamo ereditato sta presentando diverse lacune», ammette il vicesindaco Tore Sanna, «per questo riteniamo doveroso cercare di ridurre al minimo i disagi senza incidere sulle tasche dei cittadini».

Le novità

Le prime modifiche dell’appalto di igiene urbana sono state approvate ieri dalla Giunta. Tre le novità più importanti, a partire dal ritiro dell’umido che nella zona bianca - di fatto il litorale - passa da un ritiro a due settimanali durante l’inverno, tre nel periodo estivo. Una decisione che arriva dopo giorni di lamentele da parte dei cittadini che vivono nelle case sparse delle zone extraurbane, in primis il litorale, dove un solo ritiro a settimana non basta. «Va ricordato però che nel progetto iniziale non era previsto nessun ritiro nei mesi invernali, in cambio di compostiere domestiche che i residenti avrebbero messo chissà dove», commenta Sanna. «Una criticità enorme che abbiamo scoperto quando ormai l’appalto stava entrando a regime: dopo questa correzione i rifiuti organici verranno ritirati due volte a settimana, com’è giusto che sia, anziché zero come inspiegabilmente era stato deciso».

Sfienamento e cestini

Le altre due novità riguardano il diserbo stradale, non previsto nel progetto originario, e che ora sarà garantito dalla De Vizia, insieme alla fornitura di nuovi cestini nelle strade della città, richiesta anche dai banchi della minoranza: «Molti cestini portarifiuti sono stati rimossi», ha spiegato l’esponente del centrodestra Christian Stevelli in Consiglio comunale, «un disagio per i cittadini che va risolto il prima possibile».