Rifiuti fuorilegge dalla Toscana: quattro ogliastrini tra gli indagati   

Traevano beneficio da un’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti scarto di prodotti tessili. Centrotrenta tonnellate dei quali, raccolti in balle e rinvenuti nel secondo semestre del 2018 dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Cagliari insieme ai colleghi di Firenze e Brescia, erano state sotterrate nelle campagne di Villagrande e a Macchiareddu. Secondo le ipotesi formulate dalla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari le operazioni illecite sull’asse Penisola-Sardegna erano giostrate da Paolo Mulas, 57 anni, imprenditore di Lanusei trapiantato a Desenzano del Garda: gli inquirenti lo considerano l’ideatore e l’organizzatore degli stoccaggi selvaggi. Con lui sono indagate anche altre otto persone, quattro delle quali ogliastrine. Il Noe, su disposizione del gip del Tribunale di Cagliari, Roberto Cau, ha disposto il sequestro preventivo di un’area rurale di Villagrande utilizzata per lo smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti dalla zona di Prato, di tre veicoli utilizzati verosimilmente per il trasporto e di 38 mila euro, sospetto profitto dell’attività.

Sotto inchiesta

Oltre a Paolo Mulas, ex proprietario di una rivendita di materiali ferrosi a Lanusei, sono coinvolte nei fatti altre otto persone. A vario titolo sono indagati per attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e, in concorso, per la gestione non autorizzata di rifiuti, rispetto alle operazioni di stoccaggio, trasporto e interramento abusivi tre cittadini di Villagrande, Vincenzo Saba (54), noto imprenditore, Matteo Secci (40), Gabriele Mighela, Giovanni Angioi (34), ex consigliere comunale, il cagliaritano Francesco Pani (53), Giuseppe Xaxa (38), di Quartu Sant’Elena, Roberto Parlamenti (73), di Prato, e Roberto Mario Coppini (64), nativo di Prato ma residente a Uta. Il sospetto è che i rifiuti provenissero dal polo tessile pratese, più precisamente da un’azienda specializzata nel trattamento di questa categoria di rifiuti che se ne sarebbe liberata in maniera fraudolenta affidandone la gestione sotto falsa veste di merce a una società con sede legale a Cagliari. Per l’accusa i rifiuti sono transitati accompagnati da documentazione che avrebbe attestato falsamente la natura della merce, in modo da eludere i controlli e azzerarne la tracciabilità.

La vicenda

Gli accertamenti dei militari sono iniziati nel 2018, alla luce del rinvenimento di due siti in cui erano stoccate oltre 130 tonnellate di rifiuti tessili raccolti in balle. Le successive indagini, dirette dalla Dda di Cagliari e condotte anche con il supporto di intercettazioni e videoriprese, sono state finalizzate in una prima fase a risalire alla provenienza dei rifiuti e ricostruire l’organizzazione architettata per la loro presunta gestione abusiva, evitando ulteriori ingressi illegittimi di scarti della stessa categoria nel territorio isolano. Le indagini dei militari dell’Arma hanno poi consentito di monitorare anche un’ulteriore fase di gestione dei rifiuti che, con più operazioni, sono stati trasferiti a bordo di autocarri verso capannoni di Macchiareddu e di Villagrande. In quest’ultimo caso la merce è stata invece trasportata e interrata in un’area di campagna di proprietà comunale nella disponibilità degli indagati.