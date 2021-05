Rifiuti fuorilegge, atti all’Antimafia 

Il caso di Sa Corroncedda finisce alla Dda. A un anno mezzo dal sequestro del campo nomadi comunale, i pm di Tempio hanno trasmesso gli atti ai colleghi cagliaritani. Il fascicolo (le indagini sono dei Carabinieri del Noe) era stato aperto dopo la presa d’atto della disastrosa situazione ambientale del sito, dove nell’arco di tre anni sono state stoccate illegalmente centinaia di tonnellate di rifiuti. La primissima fase dell’inchiesta, condotta dalla Polizia locale di Olbia, aveva portato al sequestro penale del campo rom e successivamente allo sgombero (per ragioni igienico sanitarie) di una decina di famiglie di nomadi. Ora, però, l’inchiesta ha preso tutt’altra piega. L’attività dei militari del Noe (inizialmente coordinata dalla pm Nadia La Femina) non riguarda solo la bomba ecologica alle porte della città, ma le condotte che hanno determinato questa situazione. L’ipotesi è quella di un traffico regionale di rifiuti con epicentro Olbia.

Trafficanti di rifiuti

Le attività del Noe, dopo la trasmissione degli atti alla Dda, sono coperte da riserbo. Si parla di almeno 15 indagati per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di rifiuti ed altri reati ambientali. Un gruppo di persone (alcune di etnia Rom ben note alle forze dell’ordine) avrebbero operato a Olbia, spostando nel Cagliaritano tonnellate di rifiuti, in particolare rottami e ferro. Il problema è che da Olbia sarebbero partiti carichi di materiale destinati ad aziende che non li hanno trattati e smaltiti legalmente. Insieme ai nomadi sarebbero finiti nel registro degli indagati della Procura di Tempio (nomi che ora sono all’attenzione della Dda) autotrasportatori e titolari di aziende che si occupano dello smaltimento, trattamento e riciclo dei rifiuti. Un altro filone delle indagini riguarda le caratteristiche del sito trasformato in discarica, un’area comunale, e le modalità dei controlli effettuati dal Comune di Olbia. In questa fase non vengono mosse contestazioni a amministratori comunali o a dirigenti pubblici. Di sicuro i pm sono a conoscenza dei costi stimati per la bonifica del sito, che si aggirano intorno ai dieci milioni di euro.

La polemica politica

Il caso del campo Rom di Sa Corroncedda è anche al centro di una dura polemica politica. Il consigliere comunale del Pd, Rino Piccinnu, dopo un accesso agli atti, ha contestato pubblicamente alla giunta in carica mancati controlli sul campo nomadi dal 2017 al 2019. L'assessora comunale ai Servizi sociali, Simonetta Lai, di recente ha ricordato che è stata la Polizia locale di Olbia a segnalare ripetutamente alla Procura i reati ambientali. Inoltre, Simonetta Lai ha parlato delle verifiche continue degli assistenti sociali all’interno del campo.

