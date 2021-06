Rifiuti e vandali, l’anima fragile di Molentargius 

Bella e fragile. Di certo più esposta alle incursioni di incendiari, vandali e inguaribili produttori di discariche. Almeno così classificano in tanti l’anima quartese del Molentargius. Lo è da sempre. Ben prima dell’istituzione del Parco regionale naturale firmata nel febbraio del 1999.

La memoria di quanto fosse stato violentato, in passato, il territorio intorno al Bellarosa Maggiore e Bellarosa Minore, la fecero riemergere i fumi tossici e i fuochi perenni comparsi improvvisamente nell’estate di quattro anni fa. Vapori e fiamme originati da una immensa pattumiera sotterranea (finita al centro di un’inchiesta della Procura nel 1980) e capaci di farsi strada tra le radici dei canneti. Quei rifiuti sono ancora lì. Nascosti sotto la fitta vegetazione su cui volano gli aironi.

Visite indesiderate

Ebbene, il versante est del parco è ancora oggi esposto alle incursioni di piromani e inquinatori. Perché più facile da raggiungere, perché meno controllato proprio per le sue caratteristiche ambientali. Troppi i varchi da dove accedere senza il rischio di essere intercettati. Di tanto in tanto avviene. È accaduto anche in queste ultime settimane, quando le telecamere della videosorveglianza hanno acciuffato che scaricava i propri rifiuti. Lo ha ammette anche il presidente del Parco, Stefano Secci, che tra il settore cagliaritano e quello di Quartu esiste una netta differenza. Certezza condivida anche dalla Forestale che ha la sua stazione nella palazzina Sali Scelti.

L’impianto

Quaranta telecamere a parte, a tener lontani gli incursori hanno un ruolo determinante altri fattori. Il numero di ingressi. la popolazione residente. «Più facile accedere al parco e ai suoi terreni confinanti da via della Musica, via Molentargius-via don Giordi, viale Colombo», ammette Secci, che ricorda il recente potenziamento dell’apparato di controllo elettronico con otto nuove telecamere, una delle quali «ha già fatto – dice - il suo dovere». Insomma, le differenze andrebbero colmate per fare del parco un’oasi con una sola anima. Entrare da Cagliari per gettar via i rifiuti è impresa ben più ardua. «Intanto - dice il comandante della Forestale, Antonio Zonca - l’insediamento abitato di Medau su Cramu funge da deterrente. A fronte di qualche residente che magari si è macchiato di responsabilità nell’abbandono di rifiuti, la comunità rappresenta un ostacolo per gli inquinatori». A preoccupare, ora con l’arrivo dell’estate e del caldo, sono gli incendi. Anche questa una vera piaga per l’area che si estende nei territori di Quartu e che ogni anno deve fare i conti con qualche piromane di troppo. Che oltre ad appiccare il fuoco ai grandi canneti, si sono anche macchiati di altre colpe. Come l’incendio a una torretta di avvistamento degli uccelli.

Ricchezza ambientale

L’enorme bene naturalistico che Quartu affida al parco regionale rivendica maggiori attenzioni. Intanto perché i quartesi non ci stanno a passare per l’anima nera di Molentargius. Mentre i residenti di Quartello chiedono da tempo che da via Fiume si possa accedere direttamente al parco. Un nuovo ingresso che non sembra però destinato ad ottenere il benestare. «I biologi sono contrari per via dell’estrema fragilità della zona dove si riproduce il raro pollo sultano», ricorda Secci. Si sta invece pensando a una riqualificazione della “porta” di via della Musica. «L’ipotesi è una struttura ricettiva dotata di bar, servizi igienici e infopoint. Il versante quartese ne è ancora sprovvisto».

