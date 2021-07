Rifiuti e proteste in riva al mare 

Santa Caterina non è stata lambita dal fuoco per un caso fortuito, però i problemi della borgata sono altri, annosi, che si trascinano ormai da tanto tempo, da un’amministrazione all’altra, costrette a rincorrere più che a programmare. Anche i turisti del fine settimana purtroppo fanno la loro parte fregandosene delle normali regole di convivenza civile, non rispettando l’ambiente, sporcando e gettando e ammassando rifiuti un po’ dove capita, certamente non nei cestini appositi che l’amministrazione Panichi ha fatto installare nelle spiagge. Il servizio integrativo di raccolta differenziata nelle spiagge delle borgate è attivo fino al 30 agosto, compresa la pulizia degli arenili almeno una volta a settimana. Però i turisti stranieri non si capacitano proprio del «perché la gente sporchi se esiste questo servizio: una cosa assurda».

Progetti

A maggio il Comune ha lanciato il piano dei parcheggi a pagamento, che avrebbero dovuto sostenere la gestione e pulizia dei bagni pubblici e le docce, la manutenzione e cura del boschetto, del parco giochi e delle aree pic-nic, ma ancora non è stato attivato niente: i bagni sono desolatamente chiusi.

Tutto tace, gli uffici ci stanno lavorando, ma dal palazzo comunale non trapela alcuna notizia, il ritardo è notevole e difficilmente vedrà la luce questa estate così come l’apertura dei bagni pubblici. C’è chi mormora che i bagni siano chiusi a causa del Covid, ma «non si spiega allora come possano essere fruibili invece i bar degli esercizi commerciali privati», evidenziano alcuni vacanzieri. Uno spettacolo deprimente che è un colpo al cuore per i residenti e i villeggianti stranieri sempre ammaliati dalla bellezza selvaggia della baia e del famoso arco naturale di S’Archittu.

Criticità

Il ponticello in legno sopra il rio, a ridosso del boschetto attende un intervento di riqualificazione ormai da tanto tempo, è ancora traballante e i plinti in cemento che lo sostengono sono tuttora malridotti. Una transenna in legno e il nastro biancorosso indicano che il passaggio pedonale è vietato. Però le lamentele sulla mancanza di servizi essenziali rumoreggiano ormai da troppo tempo.

Alcune opere tuttavia sono state realizzate come il ponte di legno che dall’anfiteatro porta alla spiaggia: è stato sistemato dal Comune, per un accesso più agevole e sicuro aggirando la statale 292. Altre avrebbero potuto vedere la luce entro breve tempo, ma il devastante incendio dello scorso fine settimana ha messo davanti altre priorità.

I fondi

A Santa Caterina sono arrivati 27mila euro dal Ministero dell’Economia per un restyling del boschetto. Proprio qui dovranno essere installate nuove attrezzature sportive e ludiche, e panchine in pietra. Nell’anfiteatro invece un tavolo da Ping Pong e la sistemazione del campo di bocce, ma ancora non è visto niente. Note positive almeno per il soccorso in caso di malori ed emergenze in mare: i tre defibrillatori donati dal Centro Commerciale naturale sono disponibili nelle spiagge di Santa Caterina, S’Archittu e Torre del Pozzo. Il salvamento a mare è attivo fino a ferragosto, dopo si navigherà a vista.

