Rifiuti, è l’ora della svolta 

Oristano e le frazioni vengono divise in due zone, non più in sei, mentre Torregrande ha un calendario a sé. Le case sparse, anche queste suddivise in due aree, avranno un programma di raccolta per gli ultimi mesi del 2021 e due per l’anno venturo, il primo va da gennaio a giugno, il secondo da luglio a dicembre.

Fondamentale sarà la nuova modalità di conferimento nei palazzi: via i carrellati, ecco i bidoni singoli per ogni famiglia. «Inizialmente quattro condomini saranno esonerati - spiega l’assessore - ma valuteremo eventuali situazioni critiche». Nei prossimi giorni, è in programma un incontro tra i tecnici comunali e gli amministratori condominiali per illustrare ancora meglio le modalità del nuovo servizio. Sorvegliato speciale sarà il secco: i nuovi contenitori, dotati di R-feed consentiranno di registrare il numero dei conferimenti, primo passo verso l’applicazione della tariffa puntuale. «L’obiettivo è un servizio di eccellenza - ha dichiarato il sindaco - finora la città ha risposto egregiamente, ma vogliamo fare ancora meglio». Superare la soglia dell’80 per cento di differenziata equivale, infatti, ad accedere alle premialità regionali.

Due macro aree, un nuovo calendario e mastelli singoli anche nei condomini. Sono le principali novità che segneranno la rivoluzione del servizio di igiene urbana in città. Si parte l’11 ottobre, anche se ci sarà un periodo di tolleranza per chi non ha ancora i nuovi contenitori. I dettagli del nuovo appalto sono stati illustrati dal sindaco Andrea Lutzu e dall’assessore all’Ambiente Gianfranco Licheri, alla presenza degli ingegneri Omar Lardieri, direttore esecutivo per il contratto di Igiene Urbana e Roberto Trabacca della azienda Formula Ambiente. «L’obiettivo è a un passo - dichiara Licheri - ad agosto la percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto quota 79,55. Sono convinto che nell’arco di un anno la soglia dell’80 per cento possa essere abbondantemente superata».

La novità

I disagi

Ma proprio dalla zona case sparse arrivano le prime lamentele. «In questi giorni stiamo ricevendo i nuovi mastelli - fanno sapere alcuni residenti nel prolungamento di via Campanelli - Nel nuovo calendario è previsto il conferimento della plastica ogni quindici giorni, ma i mezzi della ditta appaltatrice non raggiungono le abitazioni nelle strade private. Ciò significa che ogni utente dovrà trasportare i sacchi di due settimane fino al punto di raccolta». Una situazione inaccettabile secondo le otto famiglie residenti nella periferia che annunciano una raccolta firme. «Paghiamo la tassa sui rifiuti come qualsiasi altro contribuente oristanese - proseguono - ma il servizio che riceviamo non è lo stesso». Altre proteste arrivano da Massama. «Da lunedì 20 settembre gli operatori non ritirano l’umido in località Montigumannu - sbotta una residente - il mese scorso per tre settimane il secco è rimasto nei bidoni». Disservizi che, a partire da fine ottobre potranno essere segnalati durante gli incontri pubblici organizzati dall’assessorato all’Ambiente in collaborazione con il gestore Formula Ambiente.

