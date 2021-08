Rifiuti, caos sui mastelli 

La rivoluzione per la raccolta differenziata in città porta con sè (inevitabilmente) il caos. Diversi condomini di viale Sardegna con una cinquantina di famiglie che utilizzavano sino a pochi giorni fa i cassonetti condominiali, a luglio sono state invitate a ritirare i mastelli destinati ai singoli nuclei familiari e ai condomini inferiori alle sei famiglie. Pochi giorni dopo, però, un nuovo cambio: si torna al cassonetto condominiale, e i mastelli vanno restituiti. Ma non tutti. Una confusione che rischia di mandare in tilt il sistema di raccolta, proprio quando molte famiglie si apprestano alle vacanze.

I problemi non mancano anche per gli amministratori di condomini. «Molti palazzi - sottolineano -hanno allestito negli spazi prospicienti la strada aree per sistemare i cassonetti basandosi sui vecchi ingombri. I nuovi bidoni - spiegano - hanno dimensioni maggiori, alcuni con quattro ruote non passano dai cancelli». La nuova raccolta è partita il primo agosto. La bella novità è basata sul principio che chi più inquina e più rifiuti conferisce, più paga. Il sistema prevede la consegna a tutti i cittadini e i condomini di mastelli nuovi provvisti di codice identificativo. A leggerlo i nuovi mezzi, non ancora disponibili.

L’avviso

«Attenzione, il vostro condominio rientra nella categoria “piccoli condomini” (fino alle 6 unità abitative). Ogni singola utenza deve quindi recarsi antro il 24 luglio presso l’ex Artiglieria per ritirare i nuovi mastelli». È il cartello affisso da settimane nei condomini in viale Sardegna. Ogni scala dei palazzi, davanti alla stazione dell’Arst, ha sei appartamenti. Una cinquantina circa le famiglie che, diligentemente, hanno ritirato i mastelli piccoli.

La retromarcia

Hanno pure iniziato a conferire con i nuovi mastelli. Fino a quando tre giorni fa gli addetti di É-comune sono entrati nel cortile portando i nuovi bidoni condominiali e sentenziando: «Dovete usare questi». Mimmiu Congiu, 78 anni, è arrabbiato: «Prima pubblicizzano il porta a porta, ci fanno ritirare i mastelli piccoli e poi portano i grandi. Ma chi li porta fuori? Una ragazza ha scritto al Comune, entro settembre dovremmo riportare i mastelli piccoli. Tranne secco e umido». C’è confusione. Tonina Carroni dice: «Ci sono tanti anziani, hanno messo bidoni enormi ma chi riesce a portarli fuori, pensino almeno a svuotarli». Un’altra condomina è ferma: «Io mi rifaccio al regolamento e a ciò che mi hanno fatto firmare, porterò fuori il mastello piccolo».

