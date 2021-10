Rifiuti: buona (quasi) la prima  

Discreta la prima, anzi “ pure meglio del previsto” confessa l’assessore al verde, decoro urbano e ambiente Gianfranco Licheri. Il primo giorno del nuovo sistema di ritiro dei rifiuti ha, come ovvio, pagato lo scotto del noviziato ma, tutto considerato, ha retto bene l’urto. Sarebbe andato tutto alla perfezione se alcune famiglie non avessero equivocato sul mese di “prova libera” , valido però solo per i condomini e non per i privati che invece avrebbero dovuto controllare il nuovo calendario, consegnato agli utenti. Per i privati infatti non sono previste deroghe o ritardi.

Frazioni

La partenza è stata lenta soprattutto nelle le frazioni, a Torregrande e Donigala molte famiglie hanno consegnato il secco anziché l’umido. «Una parte di questi rifiuti, differenti da quelli previsti nel nuovo calendario sono stati comunque ritirati, altri no per comprensibili limiti tecnici. Quindi quelle famiglie dovranno attendere il prossimo passaggio. In generale comunque siamo nella norma, già da oggi ci attendiamo un miglioramento» commenta Fabio Fresu, responsabile Centro di Formula Ambiente, società che gestisce il servizio di raccolta i n città.

Condomini

Diverso il discorso sui condomini anche se, si legge in una nota del Comune, il conferimento in linea generale è stato fatto correttamente. Il Comune e Formula ambiente si sono presi comunque un altro mese di tempo per tentare di eliminare i problemi nati con la sostituzione dei contenitori comuni con i mastelli per ciascuna famiglia. L’ipotesi è di allargare l’utilizzo dei contenitori comuni agli edifici con oltre i 15/20 condomini.