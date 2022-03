Rifiuti, arrivano app e telecamere 

La tecnologia per smascherare i maleducati e per svolgere il più correttamente possibile la raccolta differenziata. In Trexenta la rivoluzione dei rifiuti è già partita. L’amministrazione comunale di Mandas ha avviato il nuovo servizio di raccolta differenziata che punta a una semplificazione rispetto alle vecchie modalità di ritiro. «Puntiamo a garantire alle famiglie e alle imprese un servizio efficiente di qualità che tenga conto delle diverse esigenze della comunità anche e soprattutto nell’ottica del rispetto ambientale», spiega il sindaco Umberto Oppus. In questo senso la tecnologia è un valido alleato.

Il servizio in una app

Per i cittadini di Mandas è stata resa disponibile l’app per smartphone “Junker” che riconosce i prodotti e spiega all’utente come smaltirli. Uno strumento moderno e intuitivo che, con una semplice foto, permette ai cittadini di conoscere nel modo più dettagliato possibile tutte le normative del servizio e le differenti tipologie di rifiuti da gettare in base al calendario. La app è in grado di identificare le diverse tipologie che compongono lo scarto, grazie ad un database interno. È inoltre sufficiente inquadrare il simbolo nel rettangolo indicato, e l’applicazione sarà in grado di riconoscerlo indicando il corretto smistamento. «Lo strumento verrà ulteriormente perfezionato e potenziato – sottolinea Oppus –; intanto è già possibile consultare il calendario giornaliero del servizio raccolta dei rifiuti, ricevere comunicazioni o variazioni ed eventuali notifiche, consultare tutte le informazioni relative alla raccolta ingombranti e al funzionamento dell’ecocentro comunale».

Telecamere e cestini

Anche l’amministrazione comunale di Senorbì è alle prese con una serie di strategie finalizzate alla tutela dell’ambiente, anche attraverso la sensibilizzazione dei cittadini sulle corrette pratiche della differenziata. Da una parte si vogliono scoraggiare incivili e maleducati che buttano i rifiuti nelle strade e nei parchi con l’installazione delle telecamere nelle aree considerate più a rischio, dall’altra si punta a sfruttare il grande lavoro dei volontari per sensibilizzare la popolazione sul problema dell’abbandono dei rifiuti. L’associazione Plastic Free ha organizzato una giornata ecologica con l’obiettivo di ripulire dalla plastica e dai rifiuti il parco di Santa Mariedda. All’iniziativa hanno partecipato trenta cittadini che, muniti di guanti e sacchi per i rifiuti, hanno percorso in lungo e in largo il parco raccogliendo tutta la sporcizia. Come richiesto dai volontari, l’amministrazione comunale ha posizionato i nuovi cestini nel parco. «Durante la manifestazione ci siamo detti che, anche se l’unico risultato sarebbe stato quello di avere i cestini al parco, ne sarebbe comunque valsa la pena – dice la responsabile dell’associazione Giulia Caredda –, è stato quindi emozionante assistere al posizionamento dei cestini da parte degli operai del Comune».