Rifiuti, al via i lavori  per la costruzione del nuovo ecocentro 

Nuovo ecocentro, in via San Paolo sono cominciati i lavori. La città disporrà così del secondo impianto per lo smaltimento dei rifiuti differenziati che affiancherà quello già in funzione a Sant’Elia, inaugurato alla fine di febbraio del 2020. L’opera, del costo di 900mila euro (728mila con ribasso d’asta), sarà completata alla fine dell’anno e grazie ai quattrini risparmiati nell’assegnazione dell’appalto potrà essere dotata di un ulteriore servizio: il centro del riuso.

La vocazione

«Una struttura che - spiega l’assessore ai Servizi tecnologici, Alessandro Guarracino - si integrerà con quella già operativa in via Conti Vecchi e che ha da subito riscosso l’interesse dei cagliaritani. Stiamo anche studiando un ulteriore accorgimento da realizzare nel piazzale antistante l'ecocentro. Qui sorgerà uno spazio per l'educazione, l'informazione e la divulgazione ambientale che potrà essere un punto di riferimento per le scolaresche». Un occhio all’ambiente anche per quel che concerne il risparmio energetico. L’ecocentro, tecnologicamente più avanzato di quello di viale Sant’Elia, sarà infatti dotato di un suo impianto fotovoltaico, mentre particolare attenzione è stata riservata anche alla viabilità interna, così da facilitare il movimento delle auto di chi raggiunge via San Paolo per lasciare i proprio rifiuti. Ingresso e uscita saranno infatti separati. «Le auto seguiranno una sorta di anello che correrà davanti alle postazioni della raccolta differenziata per poi uscire agevolmente dall’ecocentro», spiega l’assessore. La nuova centrale sarà interamente circondato da filari di alberi anche per rispettare il programma complessivo di riqualificazione urbana della zona, dove grazie al piano già avviato del “Bando periferie” da 18 milioni di euro che interesserà viale Sant’Avendrace, via Po, via Campo Scipione, sorgeranno giardini e pachi attrezzati.

Il programma

Complessivamente Cagliari sarà dotata di cinque ecocentri. Dei tre nuovi in programma, uno verrà costruito direttamente dal gestore dei rifiuti. De Vizia, grazie a un protocollo d’intesa col Comune, realizzerà un impianto leggermente ridotto rispetto agli altri nella zona di viale Monastir. (a. pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA