Rifiuti abbandonati, pioggia di multe 

Un fenomeno in diminuzione quindi, merito anche delle foto-trappole attualmente attive nel territorio comunale, in tutto 18 tra fisse e mobili. Distribuite nelle campagne e in periferia, ma c’è anche qualche telecamera piazzata a Su Planu, nella strada provinciale 8 e in centro città. «Il sistema di videosorveglianza ci ha consentito di monitorare tutte le zone prese di mira in passato», spiega il comandante dei vigili urbani. «I filmati vengono visionati ogni giorno e siamo stati in grado di risalire all’identità del trasgressore e multarlo».

Fra i settantacinque sanzionati solo alcuni sono selargini. «La maggior parte», dice il comandante della Polizia locale Marco Cantori, «risultano residenti a Cagliari, Monserrato, Senorbì, Quartu, e c’è persino chi arriva da Muravera ed Escalaplano. Probabilmente incivili in trasferta, o qualcuno che vive in zona ma ha ancora la residenza in altre città». Multe che lo scorso anno hanno fatto incassare al Comune poco meno di 20mila euro.

Il 2021 si chiude con settantacinque multe in tutto a carico di altrettanti incivili beccati ad abbandonare rifiuti nel territorio di Selargius. Un bilancio per certi versi positivo se confrontato con le oltre cento verbalizzate l’anno precedente. «Meno sanzioni e iniziano a diminuire anche le discariche, grazie a telecamere, bonifiche immediate che scongiurano la formazione di cumuli di rifiuti, e ai controlli costanti di Polizia locale e compagnia barracellare», commenta il sindaco Gigi Concu. «Ma l’attenzione resta massima in tutto il territorio, il traguardo è lontano».

I numeri

Telecamere a parte, l’attiva di monitoraggio viene garantita anche dal regolare pattugliamento di Polizia locale e barracelli. «Appena ci accorgiamo che c’è un abbandono di rifiuti si interviene subito per scoraggiare gli incivili di passaggio che si sentono autorizzati a buttare ulteriore immondizia», sottolinea Cantori.

I provvedimenti

Un fenomeno che continua a pesare sulle casse comunali circa centomila euro all’anno, senza contare l’accordo quadro da 200mila euro approvato nei mesi scorsi dalla Giunta in previsione di future bonifiche. Risorse necessarie per far fronte a un fenomeno che si concentra nell’agro.

La mappa delle bonifiche fatte durante lo scorso anno parte da Su Pezzu Mannu, stessa situazione nella bretella della Statale 554, nel sottopasso della 387, nella strada comunale della località San Rosa, e nella zona di Cuccuru Matta Masonis. Discariche anche nella strada rurale accanto alla ferrovia, le strade vicinali di San Giovanni, Pixina Sa Murta e Matte e’ Masonis, la strada comunale Sestu-Settimo, la zona di Su Tremini e la traversa di via Nenni. Tutti siti bonificati durante lo scorso anno, ai quali si aggiungono gli altri interventi messi in campo alla fine del 2020: via delle Begonie, via Nonnis, via delle Margherite, via Fleming, Is Corrias, Riu Nou, Su Planu e la borgata Santa Lucia.

