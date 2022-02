Rifiuti abbandonati: famiglia identificata  e costretta a ripulire 

Avevano liberato la casa in vista di un prossimo trasloco, sbarazzandosi del superfluo: materassi, testiere di letto, mobili e rifiuti ingombranti di vario tipo. Anziché portare tutto all’ecocentro o prenotare comodamente il ritiro a domicilio però una famiglia ha preferito abbandonare tutto sotto il ponte del rio Su Pau, in località Sa Tanchitta, sul litorale di Flumini. Nella fretta non avevano considerato che in mezzo ai rifiuti c’erano anche alcuni documenti in grado di identificarli. Così gli agenti della Polizia locale li hanno rintracciati, costretti a ripulire la discarica e a differenziare i rifiuti prima di notificargli una multa di 500 euro. È successo ieri mattina. «Abbiamo sbagliato, non dovevamo fare una cosa del genere», si sono scusati i responsabili, che per una volta sono stati acciuffati anche senza l’ausilio delle telecamere.

Il blitz

«Abbiamo ricevuto una segnalazione martedì sera e ieri mattina siamo andati sul posto a controllare», spiega il vice comandante della Polizia locale Antonello Angioni che ha coordinato l’operazione. Durante gli accertamenti, «è stato possibile trovare alcuni indizi che ci hanno ricondotti a queste persone. C’erano documenti scolastici». Da qui si è poi passati a contattare gli incivili: «Abbiamo fatto ripulire e dividere per categoria tutto il materiale che sarà adesso ritirato dalla De Vizia», prosegue Angioni, «noi ci auguriamo che questo episodio sia un monito per chi abbandona i rifiuti e sporca il territorio, che non deve pensare di farla franca. In questo caso hanno ammesso di avere sbagliato. È stato importante intervenire subito perché il rifiuto non si è disperso ma è rimasto integro e ci ha permesso di rintracciarli. Quando avremo a disposizione la strumentazione adeguata potremo essere ancora più incisivi». Sarà tolleranza zero contro chi deturpa il territorio.

La nota

«È un risultato che si è riusciti a raggiungere grazie all’impegno e alla professionalità degli uffici, alla competenza degli ispettori di igiene urbana e dei componenti del corpo di vigilanza ambientale», ha sottolineato il Comune in una nota, «la stragrande maggioranza dei quartesi smaltisce quotidianamente e diligentemente. Se anche quella piccola parte di indisciplinati si allineasse, da una parte avremmo una città più pulita e dall’altra la percentuale di raccolta differenziata salirebbe ulteriormente».