Rifiuti abbandonati, due maxi sanzioni 

Hanno raggiunto via Decio Mure a Monserrato a bordo di un furgone, una zona abbastanza appartata dove hanno quindi abbandonato alcuni sacchi di rifiuti per poi dileguarsi, senza però notare la presenza di una telecamera del servizio di videosorveglianza cittadino: le registrazioni hanno permesso così di identificarli e metterli di fronte alle loro responsabilità. Si tratta di due cittadini (le cui generalità non sono state rese note) che sono stati convocati nella mattinata di oggi al comando della Polizia Locale di via Giuseppe Zuddas. Ad attenderli ci sarà il comandante Massimiliano Zurru e un verbale da oltre 700 euro.

Le indagini

Dagll uffici trapela però che sono ancora in fase di accertamento alcuni aspetti, legati alle attività svolte dai soggetti identificati. Soddisfazione da parte del sindaco Tomaso Locci per l’operato degli agenti: «Si tratta di via Decio Mure, quindi in città, dove questi incivili hanno abbandonato alcuni sacchi di rifiuti», dice il primo cittadino, «grazie al gran lavoro e all’attività della nostra Polizia locale, con la collaborazione dei volontari del Nogra e dell’assessorato all’Ambiente stiamo identificando tutti coloro che lasciano i rifiuti in giro per la città. In questo caso l’aiuto delle telecamere è stato fondamentale per l’identificazione, stiamo comunque ponendo in essere un piano per contrastare il fenomeno e sanzionando tutti coloro che compiono questi gesti contro l’ambiente e contro la città di Monserrato».

I risultati

Continua l’attività degli agenti addetti alla vigilanza ambientale in tutto il territorio. Nei primi cinque mesi del 2021 sono stati ben 193 i controlli effettuati dagli agenti sulle discariche abusive trovate in città e nelle campagne e sulla corretta applicazione dei cittadini della differenziazione dei rifiuti domestici. A seguito dei controlli sono 23 gli accertamenti alla quale sono seguiti dei verbali e ben 3 si sono chiusi con una informativa alla procura per violazioni alle norme ambientali.

Sono 4 gli agenti impiegati nella vigilanza ambientale coadiuvati da 30 volontari messi a disposizione dall’associazione Nogra, un piccolo esercito che può contare su mezzi sofisticati per la lotta agli incivili dei rifiuti: 75 le telecamere di videosorveglianza attive in città alla quale si aggiungono 3 telecamere denominate E-Killer. Queste ultime sono delle video trappole che possono essere utilizzate in qualsiasi condizione e luogo, consentono l’immagazzinamento di circa 92 ore di filmati: negli ultimi mesi sono state fondamentali per le indagini degli agenti.

Sul territorio

Importantissima anche la collaborazione con i volontari del Nogra coordinati dal presidente Ignazio Camedda: «Svolgiamo il nostro servizio in cooperazione con gli agenti della Polizia Locale, negli ultimi mesi abbiamo identificato diverse persone che hanno abbandonato i propri rifiuti nelle campagne intorno a Monserrato consentendo di sanzionarli puntualmente», dice Camedda, «nei giorni scorsi invece siamo intervenuti con una pattuglia di volontari in una discarica che è stata segnalata in località S’Abuleu, in aperta campagna. Abbiamo trovato e fotografato alcuni elementi che potrebbero rivelarsi utili per le indagini».

Dagli uffici dell’amministrazione filtra che il responsabile dell’abbandono di rifiuti a S’Abuleu sarà presto sanzionato.

700

l’importo della multa per l’abbandono dei rifiuti