Rientra in carcere con droga e telefonino 

In una seconda operazione gli agenti hanno rinvenuto, lungo il perimetro del carcere, all’interno di un sacchetto di plastica, due involucri contenenti circa 150 grammi di marijuana e diversi grammi di cocaina.

È rientrato in carcere, dopo aver trascorso un breve permesso premio, portando con sé una consistente quantità di droga. Gli stupefacenti, quasi un etto di hascisc ma anche eroina, cocaina e marijuana, li aveva nascosti in dieci involucri introdotti nelle parti intime. In un altro involucro aveva anche nascosto un telefono cellulare. Il detenuto è stato scoperto e arrestato dalla Polizia penitenziaria in servizio nella casa circondariale di Cagliari-Uta.

Sotto il muro

A dare la notizia è stato il Sappe, il sindacato autonomo Polizia penitenziaria proprio ieri, nel giorno della visita della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, e del capo del Dap, Carlo Renoldi.

I controlli

La scoperta della droga è avvenuta durante una normale attività di controllo di un detenuto che si accingeva a rientrare in carcere dopo il suo primo permesso premio.

Verifiche che consistono anche in un accurato controllo corporeo visto che non è raro il tentativo di immettere in carcere stupefacenti celati nelle parti intime. Sono stati così recuperati dieci involucri riempiti di eroina, cocaina, marijuana e 95 grammi di hashish. Ma anche un cellulare.

I risultati

«Nonostante la grave carenza di organico presso la Casa circondariale di Uta, il personale di Polizia penitenziaria continua con professionalità investigativa a sventare l'introduzione di droga e telefoni», ha evidenziato il segretario regionale del Sappe, Luca Fais.

Per il segretario generale del sindacato autonomo, Donato Capece, «vanno adottate soluzioni drastiche, come la schermatura delle sezioni detentive e degli spazi nei quali sono presenti detenuti per evitare l'uso dei telefoni cellulari e degli smartphone».

Secondo il sindacato, «è urgente e non più differibile trovare soluzioni al personale di Polizia penitenziaria che opera, sotto organico e con mille difficoltà, nel carcere di Uta e negli altri istituti di pena sardi».

La protesta

La Polizia ha messo l’accento sulle operazioni che la vedono quotidianamente impegnata nell’attività di contrasto all’introduzione di telefoni cellulari ed alla diffusione della droga nei penitenziari per adulti e minori. «Nonostante la previsione di reato per l'introduzione illecita di telefonini nelle carceri, con pene severe che vanno da 1 a 4 anni, il fenomeno non sembra ancora attenuarsi», spiegano al Sappe.

