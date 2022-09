Rientra felice solo Lapadula 

Un gol e mezzo contro El Salvador per tornare a sorridere, ricordare al Perù che il vero e unico Lapagol è sempre lui e avvisare il Cagliari che il meglio, si spera, deve ancora arrivare. Gianluca Lapadula è però l'unico volto sorridente tra i rossoblù di rientro dalle varie nazionali. Perché Antoine Makoumbou è tornato alla base con un pareggio e una sconfitta nelle amichevoli giocate col Congo, mentre Adan Obert, dopo la vittoria nella gara d'andata, con l'Under 21 slovacca è stato travolto nella sfida di ritorno ed eliminato nella corsa alla fase finale degli Europei dai pari età dell'Ucraina.

Il ritorno di Lapagol

Stanco, ma felice. Lapadula è atteso solo oggi in città, dopo un lungo viaggio transoceanico e, soprattutto, due partite giocate in pochi giorni dall'altra parte del mondo. Col suo Perù, negli States, il centravanti del Cagliari ha confermato di essere la punta di diamante della sua nazionale. Tanto che il ct Reynoso non ha rinunciato a lui neanche quando il giocatore, prima della gara col Messico (persa 1-0), aveva accusato un piccolo fastidio alla caviglia. Anche se poi, nel primo test, si è visto un Lapadula simile a quello ammirato, si fa per dire, in questo primo scorcio di stagione in Sardegna: abulico, impreciso e poco pericoloso. A Washington, invece, il “Bambino” è partito dalla panchina per entrare, però, subito in campo dopo appena 12' al posto dell'infortunato Ruidiaz. Ed è stata tutta un'altra storia. Prima è andato a saltare di testa, realizzando in condivisione col salvadoreño Zavaleta la rete del primo vantaggio de “Los Incas” e poi, su rigore, ha piazzato la botta tutta personale per il provvisorio 2-1, diventato 4-1 nel finale, e prendendosi l'abbraccio di compagni e tifosi. Quella con El Salvador è stata la sua nona gioia in nazionale nelle 24 gare giocate ed è soprattutto un'iniezione di fiducia. Se lo augurano Liverani e il Cagliari, che in questi primi due mesi il vero Lapadula, forse, non lo hanno mai visto. Sono invece già rientrati in città Makoumbou e Obert, attesi oggi in campo ad Asseminello.

Delusioni

In valigia quattro partite, due a testa, e, soprattutto per lo slovacco, tanta delusione. Il centrocampista, col suo Congo, ha prima pareggiato 3-3 l'amichevole contro il Madagascar e poi, martedì, perso 2-0 con la Mauritania, giocando sempre da titolare. Sempre nell'undici iniziale anche Obert, che nella doppia sfida degli spareggi per la fase finale degli Europei Under 21 è stato eliminato con la sua Slovacchia dall'Ucraina: dopo il vittorioso 3-2 dell'andata, infatti, è arrivato un pesante 3-0.