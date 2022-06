Ridotto il limite di velocità a Bindua 

Spunta un nuovo cartello sul limite di velocità poco prima dell’autovelox e sulla strada statale 126, all’altezza della frazione di Bindua, si creano file d’auto e polemiche.

Il cartello

Sono tanti gli automobilisti che recentemente hanno lamentato le difficoltà di percorribilità di un tratto di strada che negli ultimi mesi ha raddoppiato la presenza dei veicoli per via della temporanea chiusura della strada provinciale 85 e che chiedono un intervento che possa chiarire quale sia effettivamente il limite di velocità sul quale è tarato l’autovelox che, per chi proviene da Gonnesa in direzione Iglesias, obbliga i veicoli al rispetto delle indicazioni. Indicazioni che prima dei lavori di risistemazione del manto stradale eseguiti da parte dell’Anas, presentavano la cartellonistica attestante il divieto di non superare i 70 chilometri orari, stessa velocità impostata anche per l’autovelox. «Ma qualcosa negli ultimi mesi è cambiata. - rivela Antonio Fadda, trentasettenne iglesiente - Poco prima del macchinario è apparso da qualche mese un cartello con il limite di velocità di 50 chilometri orari e non si ha più la certezza che pure l’autovelox sia stato tarato per scattare superata quella soglia». Un dubbio capace di creare un vero e proprio tilt del traffico: «Per anni si è stati abituati a rispettare il limite di 70 - continua Fadda - e ora ci si ritrova con una nuova prescrizione che sta creando dei disagi notevoli. Fra l’altro ho come l’impressione che qualcuno sappia che il dispositivo non sia funzionante, perché sfreccia superando la lunga colonna di auto che si crea». Lunghe colonne durante gli orari di punta nei giorni feriali e per quasi tutta la giornata in quelli festivi.

Proteste

«La riduzione del limite sta ingerendo confusione - spiega il consigliere Simone Saiu (FI) che sulla vicenda ha presentato un’interrogazione per il prossimo Consiglio comunale - Inoltre un limite così basso oltre a creare confusione, potrebbe esser causa di problemi di sicurezza. È grave che dallo scorso febbraio l’amministrazione non abbia fatto nulla per risolvere questa situazione d’incertezza». «È ormai l’unica strada percorribile per chi volesse recarsi verso Carbonia - spiega Marco Medda, 35 anni - il traffico non è scorrevole e c’è chi rallenta pericolosamente all’ultimo momento perché è incerto sul da farsi. La scorsa domenica al ritorno dal mare è stato un vero e proprio delirio. Si tratta di una questione da affrontare e valutare meglio prima che accada qualcosa di spiacevole». Contattato telefonicamente, è il primo cittadino Mauro Usai a chiarire la vicenda: «Al momento la sua funzionalità non ha senso, perché dopo il termine dei lavori l’Anas ha provveduto a posizionare i nuovi cartelli stradali. Uno di questi anticipa l’autovelox e segnala una velocità massima di 50 chilometri orari. - spiega Usai - Abbiamo trasmesso all’ente la documentazione e l’ordinanza relativa all’autorizzazione del prefetto per l’utilizzo dell’autovelox, che ricordo essere tarato a 70. Siamo ora in attesa che risistemino la segnaletica. Eseguita quest’ultima operazione ripristineremo la funzionalità del macchinario».