«Ridateci il cane di quartiere» 

Non ha chip né padrone, ma di case e amici, a due o quattro zampe, ne ha tanti, tutti nel quartiere di Monteponi, dove ha vissuto per quattro anni, fino a sabato mattina, quando dopo una segnalazione, il meticcio di taglia media Fausto è stato accalappiato e portato al canile di Musei. Un trasferimento che gli abitanti stanno osteggiando con petizioni online e cartacee che mirano non solo a riportarlo nel suo territorio, ma anche a risolvere il problema del censimento dei cani di quartiere.

Le petizioni

«Fausto è figlio del maremmano Belle con cui vive, libero. Non ha mai fatto male a nessuno, ama stare al sole o sotto la pioggia, le famiglie della zona si prendono cura di lui. Ma qualcuno lo ha segnalato sostenendo che avesse aggredito il proprio cane», racconta Giulia Manca, residente. «Studio etologia e garantisco che i cani liberi sono più equilibrati di quelli padronali ed evitano futili scontri. Per i cani finiti in canile non è prevista la reimmisione sul territorio, ho predisposto una petizione cartacea affinché Fausto venga riconosciuto come cane di quartiere e si censiscano e tutelino tutti i cani liberi della città. Pronta a fare da referente». Già oltre le 250 firme l’altra petizione, online, promossa da Federica Cardia e indirizzata al sindaco affinché il cane torni a Monteponi.

Le testimonianze

«Esco tutti giorni col mio cane da anni, vedevo sempre Fausto e il papà, entrambi molto bravi. Da poco, vicino alla miniera, stavano “scortando” una ragazza che faceva jogging, a volte passeggiavano con noi. Di recente Fausto mi aveva seguita a casa, gli avevo offerto bocconcini e biscotti e, prima di andar via, mi aveva dato la zampa, come un grazie», racconta Monica Solinas di Monteponi. «Mai visto un comportamento sopra le righe, non so immaginarlo arrabbiato. Non metto in discussione che possa esserci stato un unico episodio di incompatibilità, ma è una situazione che non ha contorni. Se si segnala, bisogna avere motivi seri, fosse stato aggressivo, saremmo stati i primi a notarlo - prosegue Monica – Ingiusto rinchiuderlo, se avesse voluto una casa, si sarebbe fermato da noi o da altri». Nicola Tocco aggiunge: «Il cane del quartiere, amato e coccolato da tutti, tanto che sceglieva il menù: carne sì, pane no. Un giorno mi aveva accompagnato alla posta, un altro volevo lavarlo e ripararlo dalla pioggia ma aveva preferito di no. È abituato al contatto umano, non esclude nessuno, ricambia le coccole con uno sguardo dolce. Lo rivogliamo qui».

Il canile

«Quando sabato è arrivato in canile, ci siamo meravigliati, lo conosciamo e non è mai stato aggressivo», spiega Patrizia Sitzia, responsabile del canile di Carbonia e gestrice di quello di Musei. «Una segnalazione, spesso di chi non sa gestire il proprio cane, e a farne le spese sono dei poveri randagi. Da Iglesias quattro in un mese, tra questi una sterilizzata e un maremmano ferito dal pitbull di un uomo che li ha poi segnalati. Sono indifesi, non dovrebbero finire in canile. Fausto è molto triste».

RIPRODUZIONE RISERVATA