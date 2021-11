Ricoveri no vax, conto salato  

Calendario in una mano, calcolatrice nell’altra. Con il primo si stabilisce una data a partire dalla quale hanno iniziato a protestare i no vax: il 6 agosto i primi sit-in contro la decisione del Governo Draghi di imporre l’obbligo del certificato verde per mangiare al chiuso nei ristoranti o entrare al cinema. Un malessere che poi, dal 15 ottobre (obbligo di mostrare il pass nei posti di lavoro) si è trasformato in manifestazioni di piazza e cortei.

Con la calcolatrice invece si quantifica il costo di chi, non vaccinandosi, contrae il virus in forma tale che deve essere ricoverato in ospedale. Il conto per la Sardegna ammonta a poco più di sei milioni e mezzo. «Costi che gravano su tutta la collettività dovuti alla scelta sbagliata di una minoranza», denuncia Sergio Marracini, direttore sanitario degli ospedali Assl di Cagliari, che già a luglio sottolineava come la percentuale dei ricoveri di no vax fosse altissima.

Lo studio

Qualche giorno fa l’Alta scuola di Economia e management dei sistemi sanitari dell'Università Cattolica di Roma (Altems) ha elaborato uno studio in base al quale «il costo giornaliero di ospedalizzazione è stato stimato pari a 709,72 euro, mentre quello in terapia intensiva è pari a 1.680,59 euro». L’analisi ha poi valutato anche la degenza media in base alla gravità del paziente: 11,3 giorni per i ricoverati in Area medica e 14,9 per chi passa dalla terapia intensiva.

Prendendo poi come periodo di riferimento 12 agosto-13 settembre gli esperti hanno sottolineato come «i ricoverati non immunizzati evitabili sono 6mila: l'87% non sarebbe stato ricoverato se avesse fatto la vaccinazione e il 92% avrebbe evitato la rianimazione». Percentuali che non si discostano anche nei periodi successivi. Il conto italiano, solo per quel periodo di tempo, era di settanta milioni di euro.