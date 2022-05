«Riconsegnerò il Municipio a tutti i cittadini» 

«Voglio riaprire le porte del palazzo e ridare dignità alla partecipazione dei cittadini». Ester Fadda, 40 anni da compiere nel bel mezzo della campagna elettorale, tre figli, una laurea in lingue e comunicazione, scioglie definitivamente le riserve e si candida a sindaca di Sant’Antioco.

In campo

Mamma, imprenditrice e donna impegnata in politica «per il bene di un paese che considero un paradiso terrestre fortemente limitato dalle opportunità che mancano, talvolta per volontà, altre invece per incapacità amministrativa». La candidata ha le idee piuttosto chiare: «È arrivato il momento di concretizzare un progetto politico improntato sul mondo del lavoro - afferma Fadda - ho trovato attorno a me una forte convergenza sociale che ci porta con determinazione a lavorare per il rinnovamento». Lei stessa evidenzia che si tratta di una occasione unica, non solo perché donna («amo essere considerata come persona libera, per la gente e tra la gente»), ma perché per la prima volta ci si appresta ad andare a votare con sole due liste, fatte salve sorprese dell’ultim’ora. «Ricominciamo da dove altri hanno chiuso le porte. Vogliamo riportare il cittadino all’interno della casa comunale per recuperare quel rapporto che si è interrotto ancor prima della pandemia – analizza - Vedo una comunità sofferente e per questo noi proponiamo un programma consolidato su misure di impresa che da imprenditrice con risultati positivi, apro a un confronto col mondo del lavoro per l’elaborazione di progetti sui quali si può fare politica». Non resta che mettersi al lavoro: «Sono una persona completamente libera e slegata da logiche che bloccano lo sviluppo e ho la fortuna di vivere in un’isola che, dal punto di vista paesaggistico e ambientale, considero un paradiso – puntualizza – ma tutto questo non basta. Dobbiamo creare quelle opportunità per rendere Sant’Antioco accessibile a tutti. Nessuno deve trovare le porte chiuse, tutti devono avere le stesse opportunità».

Il programma

Sui vari settori, le idee non mancano: «Il nostro è un progetto inclusivo, dal turismo allo sport, alla cultura, alle politiche sociali e giovanili, ma anche alle attività produttive, finalizzato a creare un circuito economico che possa dare riposte concrete a tutti i comparti». Gli esempi che porta sono diversi: «Penso a una consulta permanente per il turismo, una rete di sistema delle attività produttive per la valorizzazione sui canali regionali, nazionali e internazionali delle eccellenze agroalimentari, quindi alla creazione di marchi di qualità e club di prodotto. Un piano organico annuale degli eventi dislocato in tutti i quartieri del paese. Puntiamo a far diventare Sant’Antioco l’isola dello sport attraverso un piano pluriennale di eventi e di manifestazioni sportive che possano creare un indotto per favorire la destagionalizazzione. La lista? Ognuno rappresenterà una parte importante della società. Siamo riusciti ad andare davvero oltre per cominciare a costruire insieme una Sant’Antioco più bella».