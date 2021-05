«Ricominciamo con Maria» 

La processione della Madonnina delle Grazie si svolgerà secondo le prescrizioni anti Covid-19 e la preghiera dello scioglimento del voto vedrà un massimo di 250 persone munite di pass. Sotto embargo il percorso della processione per evitare assembramenti, ma verranno rispettate le tradizionali tre soste davanti agli ospedali della città.

Sindaco e vescovo

«Il giorno della processione del voto è quello in cui mi sento veramente il sindaco della città», rivela il primo cittadino di Sassari Nanni Campus, «il giorno in cui sento appieno il piacere di esserlo». Dice l’arcivescovo Gian Franco Saba: «È un appuntamento nel cuore dei sassaresi. Quest’anno ancora di più, sarà il segno del ricominciare con Maria». Nel 2020 il divieto di uscire, in piena prima fase di emergenza, aveva costretto la processione e le celebrazioni all’essenziale. Quest’anno, seppur con modifiche al tradizionale programma, le maglie sono più larghe: «Riprendiamo a camminare - esorta Saba - per vivere sempre di più in una dimensione ecclesiale e di condivisione».

«Quest’esperienza tragica, ci ha fatto crescere come popolo», riflette Campus. «Abbiamo imparato ad essere comunità. Non a caso per lunghi mesi siamo stati la città con il minor numero di contagi e non per la repressione, ma per il senso di comunità».

La responsabilità

Non ci saranno eccezionali misure di controllo, ma il normale servizio di scorta e lungo il percorso. C’è un invito alla responsabilità. «Abbiamo riflettuto a lungo con il Comando di polizia locale. Mi sono affidato alla maturità dei miei concittadini e al senso di comunità dei sassaresi che proprio in quel giorno trova il suo culmine. Sono convinto che anche dove potrebbe sembrare un assembramento - auspica Campus - sicuramente sarà con mascherine e di famiglie che insieme vorranno onorare il passaggio della Madonnina». Le celebrazioni della domenica, a partire dalle 17 con il Pontificale dalla cattedrale di San Nicola e fino allo scioglimento del voto, in diretta su Videolina.

