Riciclaggio, picco di segnalazioni 

Se qualcosa non torna, tra vedere e non vedere, le banche, le compagnie assicurative, i professionisti del settore hanno l’obbligo di segnalare le operazioni ritenute sospette. Versamenti e prelevamenti di un certo importo, bonifici, scambio di contanti, estero su estero: quel che si chiama riciclaggio.

I dati

Il 2020 per Oristano è stato un anno storico: 168 segnalazioni contro le 135 del 2019, più 24,4 per cento e tredicesima posizione tra le 107 province italiane. Il dato che non lascia per niente tranquilli, arriva dalla Uif (Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia), capolinea di tutte le segnalazioni di operazioni “sospette “ o comunque giudicate oltre le possibilità finanziarie della clientela. Queste operazioni bancarie piuttosto che assicurative o di gioco d’azzardo oltre il comune operare possono ragionevolmente collegarsi a operazioni di usura, di evasione fiscale o anche di terrorismo (praticamente inesistente a Oristano). Il 99 per cento di queste 168 operazioni potrebbero essere collegate al sospetto di riciclaggio, ovvero messe in piedi per tentare di nascondere un passaggio irregolare di soldi.

L’analisi

Sarà la Banca d’Italia a individuare sulla base di altre verifiche le operazioni da segnalare alla Guardia di finanze e alle Procure della Repubblica. «Gli effetti economici della pandemia hanno portato a un aumento delle operazioni sospette di riciclaggio ricevute dall’Unità di informazione finanziaria», precisano alla Cgia di Mestre che ha riepilogato i dati. A livello nazionale i numeri 2020 rispetto al 2019 hanno registrato un aumento del 7 per cento, a Oristano tre volte tanto. «Non è un bel dato, posto che occorre analizzarlo e verificare quanti di queste segnalazioni sono arrivate alla Finanza, la spiegazione che mi sento di dare è che ancora da noi resiste il pagamento per contanti e non con carte di credito. Non mi pare che siamo di fronte a un sistema di riciclaggio e nella maniera più assoluta di terrorismo», commenta Nando Faedda, fresco presidente del Consorzio industriale, vice della Camera di commercio Cagliari-Oristano e presidente della Confcommercio. «La struttura economica e imprenditoriale è debole, quindi lontana da fenomeni criminali», aggiunge. Per la Cgia di Mestre, «l’aumento delle segnalazioni di riciclaggio potrebbe trovare una sua “giustificazione” nel fatto che in questi ultimi anni i prestiti alle imprese hanno subito una diminuzione molto decisa. Non è quindi da escludere che avendo ricevuto molti meno soldi dalle banche tanti imprenditori si siano rivolti a quelli che potevano erogare il credito con più facilità».

Anche l’usura

A Oristano da parecchi anni ufficialmente si è ridotta ai minimi termini. «La realtà oristanese è da tenere sotto controllo, la prevenzione è di fondamentale importanza», sottolinea il comandante provinciale dei Carabinieri Erasmo Fontana.

