Ricci, stop alla pesca dall’anno prossimo: «Rischio estinzione» 

Il Comune è praticamente pronto e gli operatori sono già al lavoro per allestire le pedane e i collegamenti per acqua ed energia. L’ultima parola sul nuovo mercatino dei ricci («la cittadella di Su Siccu», come è stata definita dall’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia) spettava però alla Regione, che doveva decidere quando pubblicare il calendario che autorizzasse la pesca. Gli operatori a loro volta erano in attesa di ottenere concessioni comunali valide «non solo per il periodo di pesca dei ricci ma per tutto l’anno» nella prospettiva di realizzare una “Cittadella del Gusto” aperta tutto l’anno dove consumare i frutti di mare come accade in altre città. «Cinque mesi di lavoro non bastano», spiegavano i pescatori, «da novembre ad aprile lavoriamo i ricci ma siamo anche miticoltori e pescatori e nello stagno di Santa Gilla abbiamo gli allevamenti e possiamo offrire tutto l’anno cozze, arselle ostriche, bocconi e altri prodotti che verrebbero apprezzati dai cagliaritani e turisti. Questa soluzione ci consentirebbe di lavorare tutto l’anno, creare occupazione a costo zero e investire».

Una mazzata per chi vive di quella pesca e per tutto l’indotto, oltre che - seppure in misura diversa - anche per il recentissimo progetto del Comune in base al quale l’area di Su Siccu, da anni “casa” dei ricciai e dei piccoli ristoranti dove il frutto di mare la fa da padrone, sarà rivoluzionata e resa più accogliente. Via i vecchi e antiestetici gazebo bianchi di plastica, via libera a nuove casette di legno con cucina, banco frigo e una decina (o più) di posti a sedere. Il piatto forte sarebbero stati proprio i ricci: ci si dovrà accontentare di altro. Del resto l’intervento è stato ritenuto necessario per evitare danni ben peggiori.

La presenza di ricci di mare in alcune zone della Sardegna è «in forte sofferenza», il suo «massiccio prelievo» ha provocato «il declino generalizzato della specie» e «nel breve periodo», in assenza di «un drastico intervento», potrebbe sfociare nella «sua estinzione locale». Un disastro, possibile, che il Consiglio regionale ha deciso di affrontare di petto approvando, ieri, un emendamento alla legge Omnibus che nei prossimi giorni concluderà il suo iter. A partire dal sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della legge, la pesca sarà vietata «sino al 30 aprile 2024».

La decisione

La cittadella

Le motivazioni

Ora l’amministrazione di viale Trento ha deciso di bloccare la pesca e tutto torna in discussione. Per i ricciai non è una buona notizia: sono vietati «prelievo, raccolta, detenzione, trasporto, sbarco e vendita dei ricci di mare e dei prodotti derivati freschi per tre anni» nella speranza di «riequilibrare la situazione e contrastare il dilagante abusivismo nel prelievo e nella commercializzazione». Gli studi dell’Agris (l’Agenzia regionale per la ricerca scientifica), delle Università di Cagliari e Sassari e dell’International marin center di Oristano hanno evidenziato «un declino generalizzato della specie con alcuni casi di possibile estinzione locale» col «conseguente collasso della pesca del riccio». Serve «una rivisitazione completa della raccolta con un periodo importante di sospensione» compatibile coi «tempi di recupero della specie».

Un nuovo ruolo

Per il 2022 e il 2023 è stata prevista una spesa di 1.200.000 euro per ciascun anno da destinare «ai pescatori professionali» autorizzati alla pesca subacquea «e al personale imbarcato nelle unità di appoggio» in vista di un nuovo possibile ruolo: la loro partecipazione al periodico controllo scientifico sulla diffusione dei ricci, alla pulizia dei fondali, a eventuali progetti di recupero ambientale e «ad altre attività anche di formazione professionale per diversificare l’attività produttiva». In ogni caso «nel periodo di ferma, quando non coinvolti nelle attività di aiuto, possono pescare altro».

