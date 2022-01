Ricci, ipotesi rinvio del fermo biologico 

Perplessità invece dal Psd’Az che, per bocca del capogruppo Franco Mula, ha evidenziato la necessità di un intervento urgente per cercare di porre rimedio al depauperamento dei fondali marini. Posizione sostenuta anche dall’assessora all’Agricoltura che ha ricordato gli studi fatti dalle Università sarde e dai centri di ricerca che hanno accertato una situazione di estrema sofferenza dell’ecosistema marino. «La legge è stata approvata dal Consiglio», ha detto Murgia, «ora bisogna darle attuazione. Siamo pronti a pubblicare la manifestazione d’interesse per consentire ai pescatori di svolgere attività alternative che gli consentano di ottenere gli indennizzi».

E da oggi cominciano le trattative per arrivare a una sintesi: se ci sarà l’accordo, già la prossima settimana potrebbe approdare in Aula, con la procedura d’urgenza prevista dal regolamento, una leggina di modifica della omnibus che permetta la conclusione della stagione di pesca. Nel frattempo, sarà messo a punto un piano per la definizione degli indennizzi ai pescatori e delle attività di ripopolamento. Per un rinvio si sono pronunciati a favore i consiglieri Gianfranco Satta (Progressisti), Emanuele Cera (Forza Italia) e Dario Giagoni (Lega). Francesco Mura (Fratelli d’Italia), pur dichiarandosi a favore, ha chiesto di valutare con un ulteriore approfondimento la proposta.

Altri tre mesi di pesca dei ricci di mare. Per ora è solo un’ipotesi, che però il Consiglio regionale sta prendendo in seria considerazione. Molto dipenderà, come spesso accade ultimamente, da quanto la maggioranza riuscirà a restare compatta. Ieri, la possibilità di rinviare il fermo biologico (previsto dalla legge omnibus per il 22 gennaio) è emersa chiaramente nella commissione Attività produttive presieduta da Piero Maieli (Psd’Az) dove sono state ascoltate le associazioni di pescatori professionisti. Dalla riunione fiume è scaturito un parere quasi unanime e trasversale. Gli unici contrari a posticipare lo stop sono l’assessora all’Agricoltura Gabriella Murgia e il Psd’Az. Il problema è quindi tutto all’interno dello schieramento che sostiene Christian Solinas.

Altri tre mesi di pesca dei ricci di mare. Per ora è solo un’ipotesi, che però il Consiglio regionale sta prendendo in seria considerazione. Molto dipenderà, come spesso accade ultimamente, da quanto la maggioranza riuscirà a restare compatta. Ieri, la possibilità di rinviare il fermo biologico (previsto dalla legge omnibus per il 22 gennaio) è emersa chiaramente nella commissione Attività produttive presieduta da Piero Maieli (Psd’Az) dove sono state ascoltate le associazioni di pescatori professionisti. Dalla riunione fiume è scaturito un parere quasi unanime e trasversale. Gli unici contrari a posticipare lo stop sono l’assessora all’Agricoltura Gabriella Murgia e il Psd’Az. Il problema è quindi tutto all’interno dello schieramento che sostiene Christian Solinas.

Verso la leggina

E da oggi cominciano le trattative per arrivare a una sintesi: se ci sarà l’accordo, già la prossima settimana potrebbe approdare in Aula, con la procedura d’urgenza prevista dal regolamento, una leggina di modifica della omnibus che permetta la conclusione della stagione di pesca. Nel frattempo, sarà messo a punto un piano per la definizione degli indennizzi ai pescatori e delle attività di ripopolamento. Per un rinvio si sono pronunciati a favore i consiglieri Gianfranco Satta (Progressisti), Emanuele Cera (Forza Italia) e Dario Giagoni (Lega). Francesco Mura (Fratelli d’Italia), pur dichiarandosi a favore, ha chiesto di valutare con un ulteriore approfondimento la proposta.

Le divergenze

Perplessità invece dal Psd’Az che, per bocca del capogruppo Franco Mula, ha evidenziato la necessità di un intervento urgente per cercare di porre rimedio al depauperamento dei fondali marini. Posizione sostenuta anche dall’assessora all’Agricoltura che ha ricordato gli studi fatti dalle Università sarde e dai centri di ricerca che hanno accertato una situazione di estrema sofferenza dell’ecosistema marino. «La legge è stata approvata dal Consiglio», ha detto Murgia, «ora bisogna darle attuazione. Siamo pronti a pubblicare la manifestazione d’interesse per consentire ai pescatori di svolgere attività alternative che gli consentano di ottenere gli indennizzi».

I pescatori

La proposta dell’esponente della Giunta non è stata però condivisa dalle associazioni di pescatori professionisti. Le quali, nel corso delle audizioni, hanno ribadito la richiesta di un rinvio del fermo e della predisposizione di un piano che consenta agli operatori di avere un sostegno al reddito e, allo stesso tempo, ai mari sardi di avere un serio piano di ripopolamento. Ora, l’ipotesi rinvio sarà valutata in un confronto tra maggioranza e opposizione. In presenza di un accordo, la legge sarà modificata con un provvedimento d’urgenza da portare in aula la prossima settimana. È la soluzione più verosimile perché difficilmente la politica finirebbe per schierarsi contro il volere dei pescatori, a maggior ragione dopo la manifestazione di lunedì, con le barche, davanti al Consiglio regionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata