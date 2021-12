Ricca per l’Erario, a processo 

Il gioco online si sa è una piaga sociale, capace di creare una vera e propria dipendenza e di far dilapidare patrimoni. Non in questo caso, almeno per l’Erario che in poco più di due anni e mezzo sostiene che la donna sia diventata ricca. Ma secondo la tesi difensiva tutto sarebbe frutto di un pazzesco calcolo del cervellone automatico collegato alle banche dati dell’Agenzia delle entrate, che avrebbe messo in conto solo le vincite ma non i soldi persi. Per giocare online bisogna inserire i propri dati e quelli di una carta di credito. Tutto è tracciato al centesimo. Così, ogni volta che la donna caricava 20 euro e giocava, i dati venivano trasmessi. Il fantasmagorico conteggio sarebbe avvenuto perché si conta ogni vincita: ad ogni giocata viene eroso il budget iniziale dei 20 euro, che scende.

Secondo l’accusa, Mancuso, difesa dall’avvocato Gianni Falchi, con ricariche mensili da 50 euro, per investimenti annuali di circa 800 euro, avrebbe vinto al gioco d’azzardo online cifre da capogiro: 350 mila euro per il 2017, 148 mila euro nel 2018 e qualche migliaio di euro nel 2019. Cifre che, se realmente entrate nella sua disponibilità, non le avrebbero permesso di percepire il reddito di cittadinanza. Le indagini, condotte sulle banche dati dagli uomini della Guardia di finanza coordinati dalla pm Selene Desole, avrebbero così scovato in città uno dei tanti furbetti del redditto di cittadinanza.

Per tre anni dal 2017 sino al 2019, mentre percepiva il reddito di cittadinanza, ha giocato d’azzardo alle slot machine online. Insieme ad un’occupazione era in cerca del colpaccio che ti cambia la vita. Colpo che non sarebbe mai arrivato. Eppure per lo Stato, Giovanna Mancuso, quarantenne nuorese di origini siciliane, avrebbe vinto comunque una valanga di soldi: quasi mezzo milione di euro. Ma si sa, il banco vince sempre. Infatti per lei è scattata la denuncia e, ovviamente, la sospensione del reddito di cittadinanza. La donna ieri è comparsa davanti al Gip del Tribunale di Nuoro, Giovanni Angelicchio, dove è accusata di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Le contestazioni

Meccanismo perverso

I programmi però sono tarati per ingannare la mente umana, e così illudono con vincite successive che non riportano il conto virtuale a 20 euro, un sali e scendi che si chiude sempre con un segno meno. Meccanismo replicato tante volte, fino a ritrovarsi con vincite per centinaia di euro in pochi minuti e, alla fine, la carta di credito vuota. Insomma vincite virtuali, illusorie, buone per ingannare solo la mente.

