«Ricatti e veleni, addio alla politica» 

«L’astensionismo l’ha fatta da padrone, i cittadini che non hanno votato sono stati tanti: l’elettorato non aveva le idee chiare. Sono stata costretta a tenere nascosta la mia lista sino all’ultimo perché continuavamo a rubarmi i candidati: qualcuno che entrerà in Consiglio comunale, inizialmente stava dalla mia parte».

«Assolutamente no. Quanto è successo alle urne è dovuto anche al gioco sporco condotto contro di me durante la campagna elettorale: diciamo che qualcuno non si è comportato affatto bene nei miei confronti».

Forse nella storia politica di Pula nessuna lista era arrivata a prendere meno di 200 voti: quella di Francesca Toccori non è riuscita a conquistare neppure un seggio tra i banchi dell’opposizione. La candidata a sindaca, dopo la débâcle all’ultime amministrative, si dice pronta a uscire di scena: «La politica dei veleni e dei compromessi non fa per me».

Forse nella storia politica di Pula nessuna lista era arrivata a prendere meno di 200 voti: quella di Francesca Toccori non è riuscita a conquistare neppure un seggio tra i banchi dell’opposizione. La candidata a sindaca, dopo la débâcle all’ultime amministrative, si dice pronta a uscire di scena: «La politica dei veleni e dei compromessi non fa per me».

Si aspettava un risultato così deludente?

«Assolutamente no. Quanto è successo alle urne è dovuto anche al gioco sporco condotto contro di me durante la campagna elettorale: diciamo che qualcuno non si è comportato affatto bene nei miei confronti».

Secondo lei cosa non ha funzionato?

«L’astensionismo l’ha fatta da padrone, i cittadini che non hanno votato sono stati tanti: l’elettorato non aveva le idee chiare. Sono stata costretta a tenere nascosta la mia lista sino all’ultimo perché continuavamo a rubarmi i candidati: qualcuno che entrerà in Consiglio comunale, inizialmente stava dalla mia parte».

Non entrerà in Consiglio comunale.

«Evidentemente il mio modo di fare politica dava fastidio: nella legislatura appena conclusa non sono mai mancata in Consiglio comunale e ho agito sempre nell’interesse dei cittadini. Sembra incredibile, ma su Facebook chi metteva “mi piace” ai miei post veniva contatto per dirgli di non supportarmi».

Alla luce del risultato delle urne presenterebbe ancora ricorso al Tar per l’esclusione iniziale?

«Ho portato avanti quella battaglia per una questione di principio, con soldi miei. Lo rifarei ancora, perché l’esclusione della mia lista era stata un’ingiustizia».

Cosa o chi l’ha delusa di più?

«Non mi è piaciuto il modo che ha avuto qualcuno di approcciarsi agli elettori: anche in questa tornata elettorale non sono mancati i ricatti. Purtroppo, sino a quando i cittadini continueranno ad accettare compromessi il paese non sarà mai libero da certe logiche».

Nel suo programma c’erano spunti interessanti: cosa vorrebbe che questa amministrazione portasse avanti?

«Mi auguro che la Giunta Cabasino riesca ad approvare il Piano di utilizzo del litorale, uno strumento di programmazione fondamentale per un paese turistico come Pula. Il Comune non deve essere inteso come un ufficio di collocamento, ma deve portare avanti politiche che aiutino la gente a camminare con le proprie gambe. Spero ascoltino la voce dei commercianti, e riescano a portare in paese fondi europei».

Due mandati di Cabasino, poi altrettanti targati Medau e ora di nuovo Cabasino: crede che i pulesi non abbiano voluto un vero cambiamento?

«La gente ha paura di cambiare, forse perché lasciare le cose come stanno fa comodo. Credo che la gente continuerà anche in futuro a credere alle solite promesse, che puntualmente vengono disattese».

Crede che questa amministrazione sarà in grado di rilanciare Pula?

«Da cittadina pulese, innamorata del proprio paese, lo spero davvero. Vedo tanti volti nuovi, ma temo che dietro ci siano ancora i soliti personaggi che hanno guidato il paese per anni».

Continuerà a fare politica?

«Mi sono stancata. Questo modo di fare politica non mi appartiene, per questo voglio allontanarmene. Mi dedicherò al mio lavoro, agli affetti e alla mia grande passione: il mare. Continuerò ad aiutare le persone come ho sempre fatto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata