Ribaltone Macomerese  

Macomerese 2

Buddusò 1

Macomerese (4-4-2) : Nieddu, Pes, Caria, Fois, Ciardiello, Gab. Pinna (3' st Sini) Foddai, Dettori (25' st Cocco), Gio. Pinna, Mar. Mura, Bachis (25' st Del Rio). In panchina Puggioni, Guiso, L. Oggianu, Sanna, Nachet. Allenatore Mura.

Buddusó (4-3-3) : Mario Canu, Corsini ( 15' pt Gungui), M. Pitirra, Dessolis, Marco Canu, Em. Canu (30' st Ena), Sotgiu, Sanna (32' st Mazzone), S. Canu, Barillari, Pinna. In panchina En. Canu, Cheffane, Marrone, Saba, S. Pitirra, Fiore. Allenatore Scanu.

Arbitro : Carta di Oristano.

Reti : 43' pt Marco Pinna, 29' st e 38' st Pes.

Note : ammoniti Giovanni Pinna, Emilio Canu, Dessolis, Marco Pinna, Pitirra. Espulso Enrico Canu per proteste. Spettatori 100. Recupero pt 1' st 3'.

Macomer. Ottima prestazione per la Macomerese che torna alla vittoria tra le mura amiche. I biancocelesti di Massimiliano Mura infatti superano un ostico Buddusó per 2 a 1.

La cronaca

Macomerese subito pericolosa: al 13' la prima occasione è di Giovanni Pinna che viene fermato dal portiere ospite, in uscita, di tacco. Al 16' invece è Marco Mura, su calcio d'angolo, ad impegnare Mario Canu, che di nuovo sventa. Al 21' ci prova Dettori. Nei successivi minuti il gioco staziona a centrocampo, ma al 36' arriva la reazione ospite con Emilio Canu, prontamente bloccato in area dalla difesa di casa. Il Buddusò non molla e dopo sette minuti passa in vantaggio con Marco Pinna. La Macomerese tenta immediatamente la rimonta col tiro di Dettori parato dal portiere.

La rimonta

Nel secondo tempo i padroni di casa scendono in campo determinati a ribaltare il match e ci riescono. Dopo due occasioni mancate da Foddai, al 15', la Macomerese pareggia con Sini ma rimane delusa dalla decisione dell'arbitro che annulla per fuorigioco. Al 29' però il gol di Pes è regolare e sancisce l' 1 a 1. Incoraggiati dal pareggio, i biancocelesti ci credono e, al 38', ancora con Pes, portano a casa la vittoria.

