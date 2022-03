MONDOVì 2

HERMAEA OLBIA 3

Lpm Bam Mondovì : Taborelli 21, Populini 11, Montani 12, Giubilato, Cumino 1, Bonifacio, Pasquino, Hardeman 1, Ferrarini, Molinaro 10, Trevisan 13, Bisconti (L). Allenatore Solforati.

Hermaea Olbia : Barbazeni 14, Allasia 2, Miilen 7, Renieri 19, Maruotti 10, Gerosa, Formaggio 1, Caforio (L), Minarelli 2, Severin 1, Babatunde 15. All. Guadalupi.

Arbitri : Mazzarà-Marigliano.

Parziali : 14-25, 25-20, 25-15, 18-25, 5-15.

Fame e il giusto approccio alla gara: sono questi gli ingredienti del 3-2 col quale l’Hermaea Olbia piega a domicilio la corazzata Lpm Bam Mondovì in gara 1 dei playoff della A2 femminile di volley.

Al debutto negli spareggi promozione la squadra di Dino Guadalupi non fallisce, regalandosi la possibilità di staccare già mercoledì, davanti al pubblico amico del GeoPalace, uno storico pass per i quarti di finale grazie all’incredibile prova offerta al PalaManera. Sestetto di partenza con Allasia al palleggio e Renieri opposto, in banda Maruotti e Miilen e Barbazeni e la recuperata Babatunde centrali con capitan Caforio nel ruolo di libero. Nel primo set il gap tra l’Hermaea e il Mondovì, rispettivamente sesta e terza al termine della stagione regolare, rimane sulla carta: il punto in avvio, firmato da Miilen, è il primo di tanti di fila che permettono alle galluresi di portarsi velocemente sul 13-2. Scavato il cratere non resta che completare l’opera, allungando sull’avversario (19-10) e chiudendo alla prima occasione sul 25-14. Incassato il colpo, nel secondo set Mondovì si riprende la scena: si gioca punto a punto fino al 12 pari, poi le piemontesi infilano un parziale di 11-4 e capitalizzando il primo set ball per il 25-20 finale.

Buona la prima

Costruita per il salto di categoria, la formazione monregalese non concede più nulla: nel terzo set mette la testa avanti e ipoteca il game (15-8). Olbia prova a replicare, Guadalupi fa ruotare le sue giocatrici, ma non c’è storia: le padrone di casa vincono il set a 15 e salgono sul 2-1. Guai, però, a dare le galluresi per spacciate: nel quarto set, dopo un iniziale equilibrio, l’Hermaea riprende slancio, si aggiudica il parziale 25-18 e trascina la corazzata piemontese al tie-break, dove la batte 15-5 facendo suo il primo round.

