«Riapro per amore di Amedeo» 

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”: è così anche per Attilio Secchi, che ha ceduto al richiamo delle sue radici villacidresi e riaprirà la parruccheria di via Roma, dove lavorava il fratello Amedeo, scomparso tragicamente in un incidente d’auto il giorno di Natale.

Amedeo Secchi, quarantottenne, era a Cagliari dal fratello Attilio, due anni più di lui, anch’egli parrucchiere, a festeggiare il Natale. Il suo ritorno a Villacidro si è interrotto a Villasor, dove il destino se l'è portato via in uno schianto fatale.

Forse proprio la scomparsa del fratello (e pochi mesi prima del padre), ha fatto in modo che nell’animo di Attilio Secchi, germogliasse l’ipotesi di un ritorno a Villacidro, da dove si era allontanato da 28 anni. Così giorno dopo giorno è nata la decisione di riaprire il salone di famiglia e, forse, anche di trasferirsi in pianta stabile nel paese natio.

Nel suo nome

La nuova ditta si chiamerà “Nino&Ame”, i nomignoli del padre e del fratello: un desiderio di continuità sempre più fortemente maturato nella testa di Attilio, che proprio nel salone di via Roma aveva impugnato le sue prime forbici. «Tornare dopo ventotto anni è una cosa affascinante, e l’affetto che stanno dimostrando i clienti di mio fratello mi sostiene nella scelta. Da una parte mi accorgo di sentirmi a casa, però c’è sempre l’ombra di mio padre e di Amedeo che aleggiano nel locale. Mi ricordano che qui non ci si poteva permettere di sbagliare, l’imperativo era “fare bene”. I clienti di Amedeo, tutti affezionatissimi, sono ben contenti di sapere che il salone riaprirà nel suo ricordo. Lui aveva il dono e la capacità di farsi volere bene da tutti, anche in quelle rare volte in cui capitava che il risultato del lavoro non venisse apprezzato da subito, forse perché troppo innovativo».

L’inaugurazione sarà il 15 aprile, ma già Attilio Secchi sta tirando a nuovo il salone, dove lavoreranno quattro persone. In evidenza un angolo fitto di ricordi: «Sto finendo di allestire una mini esposizione di oggetti d’epoca e cimeli» ha detto Attilio, indicando la fotografia del nonno, dal quale partì la tradizione, nel 1890. «Si chiamava Attilio, come me. Dopo di lui mio padre ne aveva ripercorso le orme e poi qui dentro avevamo iniziato anche io e Amedeo». Assieme, i due fratelli avevano lavorato anche per centinaia di sfilate e manifestazioni, come testimoniano le tante foto esposte. «Poi io mi sono trasferito a Cagliari – ha concluso Attilio Secchi – e ci vedevamo tre o quattro volte l’anno. Insieme alla mia socia, Laura Piras, abbiamo voluto rispondere alla forza di questo richiamo particolare, per ricongiungerci alle nostre radici».