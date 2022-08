«Riapriremo il Pronto soccorso» 

Il Pronto soccorso del Cto d’Iglesias potrebbe essere gradualmente riattivato dal prossimo 13 agosto. A dichiararlo è la dirigente generale della Asl Sulcis Giuliana Campus che, in occasione della conferenza socio sanitaria fra l’azienda e i 23 sindaci del territorio del Sulcis iglesiente, nel pomeriggio di ieri ha paventato quella che al momento appare l’ipotesi più plausibile atta alla riapertura del servizio, ovvero l’utilizzo delle prestazioni aggiuntive.

Le ipotesi

«È in corso il reclutamento di medici sia interni che esterni all’azienda attraverso i fondi Rar - ha spiega la direttrice - e sono in arrivo i cosiddetti “medici in affitto” che consentiranno la copertura dei turni». Le risposte dovrebbero arrivare due giorni prima di Ferragosto e la stessa Campus ammette che le nuove figure permetterebbero in maniera graduale, di poter riattivare il Pronto soccorso del Cto. Dell’incontro svoltosi negli uffici di via Dalmazia a Carbonia la direttrice generale commenta: «Con i primi cittadini c’è stata la massima collaborazione: non abbiamo nascosto le difficoltà del momento e ci siamo posti come obiettivo quello di trovare insieme delle soluzioni. Sono in corso delle modifiche organizzative sui servizi che permetteranno di migliorare le esigenze sanitarie dei cittadini».

Le reazioni

Al termine della conferenza il sindaco d’Iglesias Mauro Usai ha ammesso d’essere sconfortato e rassegnato: «Rimane inequivocabile che ancora, ad oggi, il Pronto soccorso rimane inaccessibile. - ha detto - Si continua a utilizzare il condizionale sulla sua riapertura che fra l’altro, se dovesse avvenire, non assicurerà un servizio 24 ore su 24. Abbiamo appreso che sono state concesse le ferie a tutti i chirurghi e questo significa che non può essere utilizzata neanche la soluzione per garantire il servizio tramite le figure equipollenti». Pietro Morittu sindaco di Carbonia sostiene con fermezza la necessità d’intervenire con urgenza sulla mancanza dei medici di famiglia (tema su cui anche il gruppo “Carbonia Avanti” ieri ha chiesto risposte urgenti): «Se si vogliono risolvere le criticità occorre partire anche dalla risoluzione dei problemi della medicina territoriale». Per questa sera, intanto, le sigle sindacali della Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato una fiaccolata che alle 20.30 partirà da piazza Sella e giungerà al presidio di protesta permanente all’esterno del Cto: «Ancora un nulla di fatto per la riapertura del Pronto Soccorso - dichiara il segretario territoriale della Uil Fpl Efisio Aresti - Domani alla manifestazione che si terrà a Cagliari in via Roma, sotto gli uffici dell’assessorato alla Sanità, si dovrà essere in tanti. Il territorio deve dimostrare di voler pretendere i propri diritti».