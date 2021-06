Riapre la torre di San Cristoforo: semaforo verde per i visitatori 

L’attesa è finita. Dopo dieci anni di chiusura, Oristano si riappropria della Torre di San Cristoforo. Il monumento simbolo di piazza Roma, reduce da un profondo intervento di restauro, è pronto a riaprire i battenti: l’inaugurazione ufficiale, inizialmente ipotizzata per domani, è prevista per venerdì prossimo, mentre sabato 12 e domenica 13 è in programma un open day.

«Finalmente ci siamo. Questa mattina gli operai hanno ultimato la tinteggiatura del vano scala d’accesso - spiega l’assessore alla Cultura - hanno riportato alla luce il primo strato di intonaco e lo hanno trattato con una tinta speciale che ha bisogno di qualche giorno per asciugare».

I lavori

Nelle ultime settimane sono stati sistemati anche la rete e i pannelli in plexiglass che proteggeranno il monumento dalle incursioni dei volatili, senza compromettere le caratteristiche architettoniche e monumentali dell’edificio. Per anni, infatti, guano e carcasse di centinaia di piccioni hanno compromesso i solai in legno al punto da rendere impossibile l’accesso in condizioni di sicurezza. Rifiniture costate poco meno di 5 mila euro e per le quali il Comune ha dovuto attendere il via libera dalla Soprintendenza.

Ecco il motivo del ritardo nella riapertura.

I lavori più significativi erano già stati portati a termine nel mese di dicembre: in poco più di 60 giorni, con largo anticipo rispetto alla tabella di marcia, l’impresa Archeo & Restauri di Napoli aveva realizzato il progetto dell’architetto Sara Fabbri che prevedeva la pulitura e la sanificazione dal guano dei solai, la sostituzione degli impalcati lignei, delle relative strutture, delle scale e dei parapetti, il rifacimento del cocciopesto negli spalti fra la torretta e la merlatura oltre alla messa in sicurezza della campana in bronzo del 1430. Un intervento costato circa 60 mila euro e finanziato con i fondi dell’8 per mille; il ribasso d’asta, pari a 25 mila euro, servirà in futuro a finanziare altri lavori.

Il Comune

«Mercoledì, prossimo lanceremo un’iniziativa che avrà come protagonista la Torre di San Cristoforo e che coinvolgerà gli studenti, sulla scia di quanto avvenuto per la Statua di Eleonora D’Arborea - annuncia il vicesindaco -. Nel fine settimana accoglieremo i visitatori all’interno del monumento».

Intanto si ragiona sulla valorizzazione futura della Torre, chiusa nel 2011 dai Vigili del Fuoco per ragioni di sicurezza. «Sarà la Fondazione Oristano ad occuparsene - aggiunge l’assessore alla Cultura -. Con tutta probabilità per il mese di giugno, considerata anche la situazione sanitaria, l’apertura avverrà solo su prenotazione, come già accade per Portixedda. Successivamente si potrebbe prevedere un’apertura con orari prestabiliti, per rendere fruibile il monumento ai turisti. Non si escludono neppure visite notturne». Per l’edificio, costruito in conci squadrati di arenaria nel 1290, si apre un nuovo capitolo dopo una lunga parentesi in cui gli unici a poter godere della sua bellezza dall’interno sono stati piccioni e termiti.

RIPRODUZIONE RISERVATA