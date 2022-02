Riapre la Provinciale per Ussana 

Dopo mesi di intoppi, improvvise interruzioni del cantiere e dichiarazioni più o meno formali di riaperture della strada, poi sempre rimandante nel tempo, ieri mattina la Città Metropolitana ha finalmente completato il collaudo e annunciato che giovedì prossimo sarà nuovamente transitabile la provinciale che collega Sestu con Ussana, ormai chiusa dallo scorso luglio.

Tecnici e operai

Completato l’allargamento del ponte che si trova nei pressi del primo chilometro della provinciale (la numero 8), ieri mattina i tecnici e gli operai dell’impresa che si è aggiudicata i lavori si sono riuniti per effettuare il collaudo statico della nuova opera pubblica. Terminate le prove di carico, gli esperti hanno dato il via libera e la Città Metropolitana ha annunciato che la strada verrà riaperta al traffico il 3 marzo, non appena verrà terminata l’istallazione delle barriere di protezione. L’intervento, dal costo di circa 300 mila euro, si è reso necessario perché il ponte era troppo stretto e permetteva giusto il transito di due veicoli nei due sensi. Il risultato era che, quando dovevano passare nello stesso tempo un furgone o un suv, per non parlare dei camion o dei mezzi agricoli, il rischio incidente era sempre dietro l’angolo.

Cantiere complesso

«È stato un lavoro complicato», ha spiegato il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità, Antonello Floris, «ma indispensabile per garantire la sicurezza dei cittadini in un tratto che, a causa della sezione molto stretta, è stato teatro di numerosi incidenti». L’imminente riapertura al traffico consentirà un transito più agevole e sicuro per gli agricoltori della zona e per i titolari di attività commerciali situate sulla provinciale, nonché un collegamento più rapido con Ussana e con la Trexenta sia per i privati che per i mezzi pubblici. In questi mesi, infatti, i veicoli hanno dovuto allungare con percorsi alternativi, con enormi disagi per chi vive o lavora in quella zona.

La soddisfazione

«Finalmente dopo mesi si riapre una strada importante», ha detto Emanuele Meloni, assessore ai Lavori pubblici di Sestu. «Pur non essendo direttamente responsabili dei lavori, abbiamo garantito presenza e impegno nel chiedere alla Città Metropolitana la riduzione dei disagi. È con questo spirito che ho voluto presenziare personalmente al collaudo. Chi lavora nell’ambito degli appalti pubblici sa benissimo che la burocrazia e gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Ma ora l’importante è che si apra». Soddisfatta anche la sindaca Paola Secci. «La Città Metropolitana nell'ultimo anno è intervenuta sulla strada provinciale che collega Sestu con Monserrato, messa in sicurezza e riasfaltata. Ora quest’ulteriore intervento, con la sistemazione del ponte in evidente stato di degrado, dimostra ancora una volta con la collaborazione si migliorano i servizi ai cittadini. Un intervento che renderà più sicuro il transito ai numerosi automobilisti che la percorrono per lavoro e per collegarsi ai paesi limitrofi».