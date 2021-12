Riapre la 292, fine di un incubo 

Addio deviazioni e rallentamenti. A distanza di sei anni dall’avvio del cantiere, sembrano in dirittura d’arrivo i lavori di adeguamento della strada statale 292. Finisce un incubo per i residenti di Massama e Nuraxinieddu e per i tanti automobilisti che quotidianamente percorrono la bretella che collega il ponte del Rimedio con la statale 131. «Gli interventi sono conclusi - fanno sapere dal settore Viabilità della Provincia - restano da completare opere marginali al di fuori dalla rete stradale, che non richiedono alcuna chiusura al traffico». Negli ultimi giorni gli operai hanno completato anche il secondo dei sottopassi pedonali che connettono le due frazioni ai rispettivi cimiteri.

Il progetto

Una storia lunga e travagliata quella che ha accompagnato i lavori di riqualificazione dell’ingresso Nord di Oristano. Per comprenderne la portata occorre riavvolgere il nastro fino al 2013, quando l’Ente di via Carboni, guidato all’epoca da Massimiliano De Seneen, affidò i lavori all’associazione temporanea d’imprese composta dalla So.ge.la e dalla cooperativa Iter, che tre anni più tardi cedette il suo ramo d’azienda. Un appalto da 4 milioni e mezzo di euro, aggiudicato con un ribasso del 38,10 per cento. Novecento i giorni necessari per completare l’opera, secondo quanto previsto nel progetto che prevedeva l’ampliamento della strada per tutta la sua lunghezza, con doppia corsia, cinque rotonde con collegamento ad altre strade provinciali e comunali, marciapiedi con pista ciclabile lungo tutto lo sviluppo dell’asse viario, impianto di illuminazione e sottopassi.

Il cantiere

I lavori partirono nel 2015, ma subito dopo gli espropri dei terreni ecco i primi intoppi. «I maggiori rallentamenti - ricordano dagli uffici della Provincia - sono stati causati da problemi con le condotte della rete idrica di Abbanoa. Spesso neppure il gestore era a conoscenza dell’effettivo posizionamento delle tubature». Da qui i primi stop e le lunghe interruzioni, con enormi disagi per la circolazione a lungo dirottata su poco agevoli percorsi alternativi. E con il passare degli anni, anche l’aumento dei costi. Lo sprint finale nelle ultime settimane, quando il responsabile del servizio Viabilità ha predisposto la liquidazione della decima rata d’acconto all’impresa: 150 mila 869 euro. Cantiere riaperto e a distanza di qualche giorno via la segnaletica gialla che indicava le deviazioni. «A tutt’oggi - si legge nel documento dell’Ente - la Regione ha accreditato la somma di 5 milioni 281 mila euro sul finanziamento complessivo di 7 milioni 127 mila euro. La disponibilità in cassa attualmente è di 710 mila euro».