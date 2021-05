Riapre il poliambulatorio 

Lavori in corso al poliambulatorio della Assl di Monastir, che presto dovrebbe riaccogliere il centro dialisi e altri ambulatori specialistici. La sindaca Luisa Murru, dopo avere portato a compimento il “riacquisto” dell’immobile, ha aviato la ristrutturazione del complesso sanitario di via Nazionale.

L’annuncio

«È da poco iniziata la ristrutturazione del Poliambulatorio, ormai di proprietà del Comune di Monastir. I lavori, che interesseranno anche gli spazi della Guardia Medica e del Centro Dialisi e che hanno un costo totale di 300.000 euro, sono realizzati dopo una lunga e complessa fase di progettazione, condivisa con l'Ats Cagliari, e dureranno circa 6 mesi», spiega la sindaca.

Per riportare l’immobile fra le proprietà del Comune, l’amministrazione di Luisa Murru si è spesa in una lunga battaglia giudiziaria. La struttura, progettata negli anni Ottanta per essere destinata a complesso scolastico, ha mutato negli anni destinazione d’uso diventando poi poliambulatorio con annesso centro dialisi.

La causa legale

Tutto bene fino a quando gli eredi dei proprietari dell’area espropriata per pubblica utilità nel 1989, hanno intentato causa al Comune di Monastir. Risultato: l’area di fatto non era mai diventata di proprietà dell’Ente per il rifiuto dei proprietari al prezzo offerto. Un braccio di ferro giudiziario lungo 30 anni.

Il Comune di Monastir, paradossalmente, ha costruito la struttura senza però avere la piena proprietà dell’area. Nel 2019 il lungo iter giudiziario si è chiuso. L’amministrazione guidata dalla sindaca Murru ha definito la causa con gli eredi dei vecchi proprietari, la famiglia Mascia pagando un conto salato: un milione e 200 mila euro che il Comune di Monastir ha versato agli eredi.

La svolta

Dai fatti di ieri (scanditi anche dalla chiusura del Centro dialisi, causati dallo stato precario della struttura e che hanno provocato il trasferimento dei pazienti dializzati in altri paesi) alla cronaca di oggi: la rinascita con i lavori di ristrutturazione. «Questo – dice la sindaca Murru – consentirà di erogare in sicurezza servizi sanitari più efficienti e, risultato anche più importante, la riapertura del Centro Dialisi di Monastir. È un impegno preso nella scorsa legislatura che finalmente viene portato a termine, nell'interesse della cittadinanza di Monastir e dei territori limitrofi».

RIPRODUZIONE RISERVATA