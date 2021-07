Riapre il parco di Santa Lucia 

Dopo due anni off limits - trascorsi fra le lamentele dei residenti e una serie di interrogazioni in Consiglio comunale - riapre il parco Brigata Sassari di Selargius. Un piccolo polmone verde nel cuore della borgata Santa Lucia, chiuso a fine 2019 dopo la risoluzione del contratto con i vecchi gestori del chiosco di fatto trasformato in ristorante all’interno dello parco comunale di via Parigi. «Restituiamo uno spazio per lo svago alle famiglie della zona», il commento del sindaco Gigi Concu dopo la riapertura di ieri mattina, «un parco che sarà dedicato prima di tutto ai bambini, senza ristoranti e discoteche la notte, così come richiesto dai residenti».

Due anni di porte sbarrate

La chiusura del parco comunale era stata decisa poco più di due anni fa, a seguito della risoluzione del contratto con i vecchi gestori del punto ristoro al centro dell’area verde della borgata Santa Lucia per gravi inadempienze. Da allora lo spazio verde è off limits, in attesa di una riqualificazione e di decidere le nuove modalità di gestione dell’area, che per ora resta in capo ai giardinieri incaricati dal Comune per l’apertura e chiusura dei cancelli. Nel frattempo si sono susseguite le lamentele delle famiglie residenti, e una serie di interrogazioni presentate dai banchi dell’opposizione, l’ultima dal gruppo 5 Stelle.

Il nuovo parco

Ieri l’attesa riapertura, dopo una lunga manutenzione dell’area, compresa la sostituzione dei giochi per i bambini e la sistemazione del chiosco che per ora resta chiuso. «Le lamentele dei residenti in questi ultimi anni sono state tante e comprensibili», spiega il sindaco. «Non verrà più trasformato in ristorante, tantomeno ci saranno serate musicali sino a tardi, in futuro il chiosco potrà essere utilizzato per offrire i servizi essenziali ai bimbi presenti, niente di più». Un parco a portata di bambino, per la gioia delle famiglie residenti nella zona. «Finalmente dopo tante promesse e non poche scuse il parco è di nuovo accessibile», il commento di Letizia Serra, mamma di due bimbi e assidua frequentatrice dello spazio verde della borgata. «In questi due anni siamo stati costretti a spostarci in un parco giochi dall’altra parte della città, con tutti i disagi che questo ha comportato».

Regole anti contagio

L’attenzione resta rivolta alla situazione pandemica in città, anche perché il numero dei contagiati è passato da 2 a 134 in appena un mese e mezzo. «Siamo in continuo contatto con l’Ats, pronti intervenire con nuove restrizioni anti contagio se la situazione dovesse ulteriormente peggiorare», assicura il sindaco. Intanto restano in vigore le regole introdotte da una recente ordinanza e valide per tutti i parchi: da San Lussorio, al parco Lineare, sino ai due parchi di Su Planu e quello di via Parigi. Dallo stop agli schiamazzi, alle sanzioni per chi vandalizza panchine e giochi, sino all’animazione e alle feste di compleanno consentite solo con autorizzazione del Comune. Regole precise anche per i cani: saranno liberi di circolare esclusivamente negli spazi dedicati.

