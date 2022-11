Riapre dopo anni il deposito della solidarietà 

«Certo non si può dire che non abbiamo attraversato varie peripezie» spiega la presidente del deposito Maria Xaxa, «prima eravamo in via Pio X , poi in via Dante che è stato chiuso». A complicare le cose è arrivata la pandemia, «e ci siamo bloccati. In pratica il servizio mancava dal 2019, un servizio fondamentale che ha consentito di aiutare tanta gente». Adesso però «siamo riusciti ad aprire. Purtroppo lo spazio è molto piccolo ma c’era bisogno di dare giubbotti, pantaloni, felpe, piumoni e asciugamani». Considerando lo spazio ristretto «il vestiario per ora è solo per gli adulti, non c’è lo spazio per i bambini e non ci sono mobili. Abbiamo avuto un incontro con il Comune ma purtroppo non ci sono locali da metterci a disposizione. Adesso abbiamo appena cominciato e speriamo che con il passaparola vengano in tanti. In via Dante certo veniva tutta Quartu e anche dai centri vicini».

Ma come si dice, nulla è perduto e così con tanti sacrifici nei giorni scorsi, i vincenziani sono riusciti a riaprire quel deposito tanto atteso. Niente grandi sale o ampi spazi, ma poco importa: intanto si comincia con una stanzetta in via Montenegro a fianco ai locali della mensa del Viandante, dove i poveri, per lo più gli ospiti della mensa, possono accorrere per ritirare ciò che gli serve per affrontare l’inverno, il lunedì e il venerdì dalle 9,30 alle 11,30.

Il ricordo di quel giorno è ancora vivo. Gli sguardi tristi, la disperazione negli occhi di chi in quel servizio aveva trovato un aiuto prezioso. Era il 2019 quando il deposito della solidarietà gestito dai vincenziani chiuse le porte, gettando nelle disperazione gli oltre 3000 bisognosi che vi accorrevano tre volte a settimana per ritirare mobili, vestiario, materiale didattico e vivere una vita più dignitosa. Ma altra scelta non c’era: prima l’impossibilità di pagare l’affitto del locale che ospitava il deposito, poi le restrizioni anti Covid avevano costretto i vincenziani a interrompere tutto.

La riapertura

La mensa in presenza

E c’è anche un’altra buona notizia. Dopo anni di restrizioni, nella mensa del viandante si torna a mangiare tutti insieme in presenza. Niente più pasti preconfezionati da ritirare e portare a casa, ma di nuovo seduti ai tavoli tutti assieme per passare un’ora dimenticando i problemi e facendo quattro chiacchiere in compagnia.

«È una cosa molto importante, siamo molto contenti» spiega la presidente della mensa Monica Serra, «e devo dire che stiamo riuscendo anche a dare la cena, ovviamente quella da mangiare a casa. Cerchiamo di aiutare il più possibile, soprattutto quei 4-5 senza tetto che vengono da noi e poi c’è anche chi una casa non ce l’ha e magari non lo dice per pudore. Sabato è venuta una ragazza che non avevamo mai visto. Così è tutta un’altra cosa, si recupera quella socialità che mancava». La mensa è aperta quattro volte a settimana il martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica dalle 11,30 alle 13,30 e in arrivo ci sono anche novità. «Abbiamo sentito il parroco di Villaregia» prosegue Serra, «e ci siamo messi d’accordo per avere la presenza di alcuni ragazzi di 18 anni che vogliono venire a fare il servizio in mensa».

Bisognosi in aumento

I vincenziani continuano con il loro instancabile impegno ad aiutare le varie famiglie distribuendo pacchi di viveri e quant’altro. Attualmente le famiglie seguite dalle sette Conferenze sono circa 700, in aumento rispetto all’anno scorso quando erano poco più di 600.

