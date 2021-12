Riaperta la chiesa-gioiello 

L’intervento ha riguardato la facciata esterna, il tetto, il campanile e gli interni della chiesa. Come sottolinea in una nota l’amministrazione comunale, è stata data priorità alla rimozione dello strato vecchio di vernice sintetica impermeabile, è stato integrato l’intonaco nelle parti mancanti o deteriorate ed è stata applicata una nuova pittura a tre mani a base di grassello di calce filtrato e invecchiato in fossa per dodici mesi. Una tecnica che ha consentito di ottenere una tinteggiatura naturale e traspirante.

L’antica chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire (risale al 1700) rischiava di cadere a pezzi. I segni del tempo, e soprattutto le piogge alluvionali del 2018, avevano minato la stabilità del più importante monumento del centro abitato. Per questo, prima della dichiarazione di inagibilità, l’amministrazione comunale l’ha chiusa per un imponente intervento di restauro e messa in sicurezza.

La riapertura

Ieri, dopo dodici mesi di lavori e una spesa di 700mila euro, la chiesa è stata restituita ai fedeli, ai cittadini e ai turisti. Un intervento benedetto dal parroco don Franco Serrau. «Il grande merito – sottolinea il sacerdote – va all’amministrazione comunale che in pochissimo tempo, vista la situazione ormai disperata della chiesa, è riuscita ad ottenere dei finanziamenti regionali ai quali si è aggiunto un cofinanziamento della Cei e altri fondi del bilancio comunale. Oggi la comunità cristiana di Villaputzu ha una nuova chiesa che è uno spettacolo».

I lavori

L’intervento ha riguardato la facciata esterna, il tetto, il campanile e gli interni della chiesa. Come sottolinea in una nota l’amministrazione comunale, è stata data priorità alla rimozione dello strato vecchio di vernice sintetica impermeabile, è stato integrato l’intonaco nelle parti mancanti o deteriorate ed è stata applicata una nuova pittura a tre mani a base di grassello di calce filtrato e invecchiato in fossa per dodici mesi. Una tecnica che ha consentito di ottenere una tinteggiatura naturale e traspirante.

Tra gli altri interventi è stata effettuata la lucidatura della pavimentazione e il rifacimento dell’impianto elettrico e di illuminazione. «Tutti i particolari architettonici esterni ed interni – spiega don Franco – sono esaltati dal candore delle pareti. Vorrei ringraziare pubblicamente il sindaco e tutta l’amministrazione. Non è stato facile per loro impegnarsi così tanto in favore della chiesa in un tempo di forte crisi per ottenere finanziamenti. Ed invece ci sono riusciti. Questo è segno dell’amore che hanno per la parrocchia e per la cittadinanza».

La scelta

Particolarmente soddisfatto il sindaco Sandro Porcu: «Questi lavori – dice – erano molto attesi viste le condizioni in cui versava la chiesa. Negli ultimi anni si erano verificati diversi cedimenti di intonaci anche di grosse dimensioni con numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco». Porcu sottolinea che «è uno dei monumenti e simboli principali del nostro paese e adesso torna finalmente a splendere. C’è da andarne fieri e orgogliosi visti anche i notevoli sforzi che abbiamo fatto per ottenere le risorse». Il primo cittadino ringrazia la diocesi, la parrocchia, l’ufficio tecnico («soprattutto l’ingegnere Sabrina Camboni»), gli operai e in particolare don Franco «per il suo incessante impegno nella valorizzazione della nostra chiesa e per la sua costante presenza. La nostra chiesa ora riapre ai fedeli e ai tanti turisti e visitatori in tutta la sua maestosità».

