Rianimazione del Cto a rischio chiusura 

Sono già pochi, ma fra poco più di un mese gli anestesisti saranno ancora meno e c'è il rischio che si blocchino gli interventi chirurgici. A Iglesias scatta un nuovo allarme: il 31 dicembre andranno in pensione 3 dei 9 anestesisti in servizio (cui si aggiunge il primario) all'ospedale Cto, mentre un quarto medico è in procinto di essere trasferito (per sua richiesta) in un'altra Assl.

La preoccupazione

Non è cosa da poco, in una struttura che non riesce ancora a garantire neppure il parto indolore proprio per carenza di questa indispensabile figura professionale e fa i conti quotidianamente con i disagi dovuti (anche) a un organico ridotto all'osso. «Un disastro - denuncia Gino Cadeddu, in quota Cgil nella Rsu dell'Ats - gli anestesisti in servizio non saranno sufficienti a coprire i turni per gli interventi chirurgici e neppure per la Rianimazione». Una situazione talmente critica che lo spinge a ribadire quanto già detto nel corso degli incontri con i vertici aziendali: «A questo punto sarebbe il caso che qualcuno si prendesse la responsabilità di chiudere: di questo passo rischiamo di fare un danno ai pazienti, anziché curarli». È evidente che si tratti di una provocazione, ancorché forte, seppure il pensiero passi spesso nella mente dei pazienti ormai stanchi di subire disagi. «Stiamo pagando le conseguenze delle scelte portate avanti nel corso degli anni da amministrazioni di diversi colori - accusa Efisio Aresti, segretario territoriale della Uil Fpl - non dimentico che la decisione assurda di istituire il week surgery, con l'ospedale inattivo nel fine settimana, risale al 2015. Oggi ci troviamo di fronte a carenze che hanno raggiunto livelli drammatici». Una strada senza via d'uscita? Il sindacalista non è facile agli entusiasmi, ma vuole concedere il beneficio del dubbio all'assessore regionale alla Sanità: «Ha preso degli impegni e vediamo se sarà in grado di mantenerli».

Accorpamento?

Fuori dal coro la presa di posizione di Claudio Nuscis, segretario della Cisl Funzione pubblica il quale riflette sulle «unità chirurgiche che già lavorano a ritmo ridotto» e sulla necessità di prendere anche decisioni impopolari. «Al di là dei proclami politici e sindacali, secondo cui non bisogna chiudere nulla, ma di fatto si sta riducendo o chiudendo tutto, è necessario che le forze politiche e sindacali abbiano il coraggio di pensare al futuro: pur senza rinunciare a rivendicare maggiore personale, è inevitabile oggi unire le risorse residue e accorpare o chiudere momentaneamente quelle attività che con questa organizzazione aziendale non sopravvivono nei fatti».