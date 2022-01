Revenge porn, donna condannata 

Aver diffuso alcune foto che ritraevano in atteggiamenti osé una ragazza costa la condanna a due dei tre imputati (tra cui una donna) finiti sotto accusa per “revenge porn”, la vendetta a luci rosse, reato commesso da chi fa circolare immagini sessualmente esplicite senza il consenso della persona ritratta o ripresa nelle foto o nei video. Un anno e dieci mesi ciascuno: questa la pena inflitta ieri dal giudice delle udienze preliminari Michele Contini a Josè Piredda, 26 anni, e Sharon Meloni, 30, che nella ricostruzione investigativa avevano ricevuto e a loro volta inoltrato ad altre persone quegli scatti senza il benestare della vittima. Il terzo imputato, Enrico Annis, 32 anni, se l’è cavata con il non luogo a procedere nonostante fosse stato proprio lui il primo a inviare le foto.

La nuova legge

La differente decisione è legata alla data di entrata in vigore della legge sul revenge porn (il 9 agosto 2019). Secondo la ricostruzione di investigatori e inquirenti, Annis aveva scattato quattro foto a una 26enne ritratta in atteggiamenti erotici per poi inoltrarle illecitamente a Meloni tra luglio e il primo agosto di quell’anno, dunque prima dell’introduzione della nuova norma. Meloni a sua volta avrebbe girato gli scatti a Piredda (che li aveva trasmessi ad altre due persone) dopo il 9 agosto, quando quel comportamento era già diventato perseguibile.

Pm e imputati

Chiuse le indagini preliminari dopo aver letto la notizia di reato consegnata dai carabinieri di Villanova e aver ascoltato di persona la testimonianza della vittima (parte civile con l’avvocato Giorgio Loi), il pm Alessandro Pili aveva chiesto il rinvio a giudizio dei tre imputati che, poi, hanno scelto strade processuali diverse. Annis ha preferito il rito ordinario in accordo con l’avvocata Cinzia Lilliu; Piredda e Meloni, tutelati dai legali Debora Curreli e Matteo Sassu, hanno optato per il rito abbreviato. Ieri il pm ha chiesto l’assoluzione ritenendo mancasse l’elemento soggettivo; l’avvocata Lilliu ha rimarcato come il comportamento di Annis non potesse essere considerato «un reato» proprio a causa dell’entrata in vigore della legge, successiva a quel comportamento; il collega Sassu ha sostenuto mancasse la prova dell’invio delle immagini da parte di Meloni, il quale comunque non aveva intenzione di creare un danno alla ragazza, e in ogni caso l’episodio era avvenuto addirittura a luglio (quindi quando la legge ancora non c’era); Curreli ha definito inattendibili i testimoni che avevano riferito di aver ricevuto le foto da Piredda, mentre alcuni proprio non le avevano avute.