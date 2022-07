«Reti colabrodo, l’acqua si spreca» 

Le segnalazioni dei cittadini sono ormai all’ordine del giorno, e le perdite idriche nelle varie zone del territorio sono diventate ormai un’emergenza che il Comune fatica ad affrontare. Rigagnoli che scorrono nelle strade del centro e delle lottizzazioni, lo spreco di una risorsa preziosa come l’acqua che andrebbe evitato: le linee di distribuzione idrica di Capoterra sono ormai ridotte a un colabrodo.

La mappa

Silvano Corda, capogruppo del Psi in Consiglio comunale, ha disegnato una mappa delle strade dove l’acqua fuoriuscita dalle condotte è ormai una presenza fissa: «Nelle vie Lombardia, Cavour, Elio Melis, Assisi i metri cubi d’acqua sprecati ormai non si contano neppure, i rivoli si vedono scorrere sempre più copiosi. Quello che più dispiace è che nelle strade si stiano riversando migliaia di metri cubi d’acqua senza che nessuno ponga fine a questo dispendio di una risorsa così preziosa e dalla quale non si può prescindere. Paradossalmente, mentre l’acqua si spreca in alcune zone del territorio, in altre come via Siena i residenti sono costretti spesso a convivere con i rubinetti a secco. Forse, anziché spendere fondi pubblici per potenziare il proprio staff, questa amministrazione comunale avrebbe fatto meglio a mettere da parte quel denaro per le manutenzioni».

La replica

Gianluigi Marras, assessore ai Servizi tecnologici, spiega che i problemi alla rete idrica cittadina esistono da sempre, proprio per questo è necessario farsi trovare sempre pronti per organizzare gli interventi di manutenzione: «In questi casi quello che conta maggiormente è la tempestività, perché una perdita che va avanti per giorni si tramuta in uno spreco che ricade sulle tasche dei cittadini.Le condotte del nostro territorio sono piuttosto vecchie, avere a disposizione una squadra di pronto intervento consente di limitare i danni». Il sindaco, Beniamino Garau, sottolinea la difficoltà di intervenire sugli svariati chilometri di condotte cittadine: “Abbiamo ereditato una rete obsoleta, i repentini cambi della pressione che si verificano soprattutto nel periodo estivo provocano delle rotture in tubi già vecchi e danneggiati. Con i 12 milioni di euro che verranno messi a disposizione dall’Egas si potranno pianificare degli interventi importanti: da qui ai prossimi cinque anni verrà messo a punto un piano che renderà tutte le reti idriche cittadine più moderne e funzionali».