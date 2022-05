Rete fognaria in tilt, interviene il georadar 

Gli ultimi disagi sono di qualche giorno fa, riemersi con le piogge dello scorso fine settimana. E con i soliti allagamenti che si concentrano nella zona fra via Turati e via della Musica, lì dove da anni i residenti chiedono un intervento che metta ordine e riporti la sicurezza in quelle strade che dopo gli acquazzoni puntualmente si trasformano in fiumi, con tanto di fango e liquami che per ora regnano lungo asfalto e marciapiedi, e case allagate.

Il Comune ricorre ad un georadar per mappare il sottosuolo quartese, partendo dal quartiere di Santo Stefano dove si concentrano le maggiori criticità legate alla rete idrica e fognaria, di fatto ko. Nei prossimi giorni verrà definita e pubblicata la manifestazione d’interesse per acquisire la disponibilità del macchinario, con le risorse già individuate tra i fondi del tesoretto di bilancio disponibile. «È l’unica soluzione per fotografare la reale situazione sotto le strade della città e iniziare a progettare interventi che mettano ordine una volta per tutte», annuncia il vicesindaco Tore Sanna.

I nodi

Una situazione di emergenza dovuta ad un sistema fognario che da anni attende di essere sistemato. Nel frattempo nelle nuove costruzioni in città sono stati realizzati allacci alla cieca, con scarichi fognari che confluiscono nella rete delle acque bianche e viceversa, creando un groviglio nel sottosuolo.

Il passato

«Per anni non si è intervenuto e questa è la conseguenza», sottolinea il vicesindaco. «La situazione sotto le strade della città è una vera e propria incognita, oltretutto non esistono documenti che ci diano informazioni su quali sottoservizi ci sono realmente e cosa manca, dettagli determinanti per capire come e dove intervenire».

Caos e disagi che si cercherà di superare con una mappatura di tutto il territorio quartese. «Abbiamo deciso di ricorrere ad un georadar», spiega Sanna, «che ci consentirà di fotografare la situazione sotto le strade sino a 9 metri di profondità». E di mettere ordine sulla divisione della rete delle acque nere - di competenza di Abbanoa - da quella delle acque bianche dove la gestione spetta invece al Comune. «Entro maggio contiamo di pubblicare la manifestazione di interesse e acquisire la disponibilità di un georadar, uno strumento capace di restituirci, attraverso una risoluzione tridimensionale, la reale consistenza del sottosuolo, e di metterci nelle condizioni di capire cosa c’è che non va e quali interventi fare».

Il programma

Prima tappa sperimentale sarà il quartiere di Santo Stefano. «Partiamo dal rione che vive i maggiori disagi», spiega il vicesindaco, «per poi proseguire nel resto della città». I fondi ci sono. «Da una stima fatta serviranno circa 60mila euro per mappare il rione, ma i fondi bastano per tutto il territorio». Risorse che si stanno ricavando dall’avanzo di amministrazione - oltre 9 milioni di euro in totale - all’interno di una variazione di bilancio a cui il sindaco Graziano Milia, insieme alla Giunta, sta lavorando per poterla portare in Consiglio probabilmente già la prossima settimana.

La mappatura - imprevisti permettendo - dovrebbe partire all’inizio di giugno. «Una volta conclusa saremo in grado di capire che interventi servono e di affidare le progettazioni necessarie», assicura Sanna, «prima di allora non possiamo fare niente, anche perché altrimenti si rischi di peggiorare la situazione e di spendere inutilmente risorse pubbliche».

