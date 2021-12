«Rete distrutta, ora basta» 

«Come si fa a far finta di niente quando nel corso dell’ennesima manifestazione antimilitarista ancora una volta mi è stata danneggiata l’azienda. Ciascuno può esprimersi come crede, a patto che la sua libertà non leda la mia. Ancora peggio quando mette in crisi la fatica dei lavoratori nei campi». Raffaele Puddu, 53 anni, pastore, amareggiato per quanto è successo domenica al poligono militare di Capo Frasca, ieri mattina, col cugino Giampiero Marongiu (50), titolari dell’azienda nella frazione marina di Sant’Antonio di Santadi, ha presentato denuncia contro ignoti per «il taglio di oltre 300 metri di rete tutta attorno all’ovile».

La recinzione

«Non ho nulla – dice Puddu - contro le lotta delle associazioni antimilitaristiche che si definiscono pacifiste, quello che non trovo giusto è perché ogni qualvolta si manifesti a Capo Frasca ci ritroviamo con la rete distrutta. Non so chi siano gli autori di gesti inqualificabili, spero che questa volta abbiano un volto e un nome. Lungo la strada che da Santadi arriva alla spiaggia di Pistis, c’è uno stradello che conduce alla mia azienda che confina col poligono. In altre parole, per accedere alla base bisogna attraversare la mia terra. L’amarezza nasce dal fatto che all’ingresso c’è un cancello che si apre con facilità. Che bisogno c’era di distruggere la rete?. L’hanno fatto anche nel passato e dall’ovile hanno raggiunto i confini della base militare».

Niente fio spinato

I due pastori escludono che gli autori dell’atto vandalico abbiano confuso la loro proprietà con la delimitazione del poligono. «Intanto - spiegano - la nostra recinzione è molto più bassa e poi non termina col filo spinato. A noi interessa che simili azioni non si ripetano. Facciamo un appello al Comune di Arbus: in futuro chiudete lo stradello. I pacifisti potranno attraversare altri percorsi, senza danneggiare noi. La denuncia ai carabinieri della Compagnia di Villacidro ha solo questo scopo: abbiate rispetto degli altri, come noi lo abbiamo di voi». Dispiaciuto per quanto accaduto anche il sindaco Andrea Concas: «Nonostante il dispiegamento imponente di forze dell’ordine, domenica un centinaio di manifestanti, siano entrati all’interno del poligono, arrecando danni alle aziende del territorio. Ci siamo preparati perché tutto si svolgesse in modo pacifico e rispettoso. Purtroppo così non è stato».