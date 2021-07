Rete del gas, 14 milioni a rischio 

Passano gli anni e a Carbonia il gas da città resta spento. O meglio: si riducono al lumicino le possibilità di veder decollare il progetto da 14 milioni di euro per realizzare la rete del gas cittadino.

La vicenda

Carbonia sedici anni fa era in pole position: aveva aggiudicato un project financing, consentendo cioè all’impresa vincitrice di partecipare in proprio con un finanziamento che si sarebbe sommato ai 5 milioni concessi dalla Regione, per realizzare e gestire un reticolato di condotte che avrebbe portato in città frazioni il gas da cucina e riscaldamento. Ma alcuni piccoli grandi segnali non inducono più all’ottimismo. Intanto, ad esempio, il fatto che Carbonia ha deciso (lo sancirà il Consiglio comunale) di non essere più ente capofila del bacino 34 che comprende Calasetta, Carloforte, San Giovanni Suergiu e Sant’Antioco: «Carbonia – fa notare il vice sindaco Gian Luca Lai – non poteva più sopportare il peso della progettazione e coordinamento di un bacino che non era il suo: siamo molto impegnati con il nostro in uno scenario che sta diventando alquanto complicato». Già, talmente complicato che, col passare del tempo, non è un azzardo ritenere altissimo il rischio che tutto vada perso. Nonostante Carbonia sia dotato da anni di un progetto esecutivo: «Succede però – analizza Lai – che i vincitori del project financing, i privati della Is Gas, anche con recenti incontri avuti in Regione pretendono chiarezza sull’arrivo del metano: chiarezza che adesso non c’è e allora i lavori non partono perché a loro avviso un conto è partire il metano, un altro è utilizzare altri tipi di gas». La questione è legata ai costi di ammortamento del progetto: periodi più brevi a costi bassi nel caso in cui si utilizzi il metano, più lunghi e dispendiosi con altri tipo di propellente. Molto è legato al progetto Snam che porterebbe il metano a Portovesme.

I costi

Stanno poi iniziando a sorgere dubbi inquietanti sui costi dei materiali: «Il prezzo dell’acciaio è ad esempio schizzato in modo considerevole negli ultimi anni – fa notare l’amministratore – ma al di là di tutto, abbiamo chiesto anche di recente che l’intero progetto subisca un’accelerata e che l’impresa faccia delle valutazioni definitive perchè indubbiamente altrove vediamo che identici piani sono già decollati». La firma della convenzione con i propositori del project financing risaliva a fine luglio 2009: 12 anni esatti. E nel 2014 il progetto esecutivo. Nel 2009 era sindaco Tore Cherchi: «Non esprimo giudizi che non mi competono ma il Gas naturale liquefatto con i camion arriva dappertutto e altrove si è potuto iniziare e con risparmi notevoli per le famiglia: il meccanismo delle concessioni è identico in ogni luogo e se non si è in grado di onorarle, allora si passa ai propositori successivi». Inutili le conferenze di servizio che avevano anche indicato i siti di stoccaggio (via Pisacane, via Castelsardo, via Puglie, via Torricelli a Cortoghiana, via Cuneo a Bacu Abis): la fiammella rischia di restare spenta per sempre.

