«Resto, ho tanto da fare» 

«Io sono qui per lavorare e lo farò sino a quando non mi mandano via. Tutte le altre scelte competono alla politica». Così Fabrizio Mureddu, commissario del consorzio per l’università di Nuoro, risponde all’emendamento all’articolo 19 della legge Ominibus, presentato dai capigruppo della maggioranza in Regione, che prevede la destituzione, entro 15 giorni, dei commissari dei consorzi universitario e “Sebastiano Satta”. Al loro posto è annunciato un commissario liquidatore. Contattato al telefono, Paolo Piquereddu, attuale commissario della biblioteca Satta, non risponde. Quell’emendamento per il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, se approvato rischia di paralizzare l’attività dei due enti. Per questo ha scritto a tutti i 60 consiglieri regionali chiedendo di ritirarlo per tornare «ad un confronto costruttivo che rimetta al centro gli enti culturali della città».

I progetti e il futuro

«Io sto lavorando alla partecipazione del consorzio per l’università di Nuoro ad un bando da 12 milioni di euro dell’Agenzia per la coesione - dice al telefono Mureddu - che scade l’11 novembre, sarebbe un’ottima opportunità. Del resto non mi interesso. Sono stato nominato come commissario per lavorare, e lo farò sinché non mi dicono di andare via, ma questo compete alla politica».

Poi ricorda: «L’università di Nuoro è un’eccellenza, ha progetti per 10 milioni di euro, diversi corsi di laurea con circa 700 iscritti. Il mio futuro? Non mi preoccupo, dopo ci saranno tante altre cose da fare».

L’appello del sindaco