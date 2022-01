Qualcuno però, probabilmente nella notte tra il 19 e il 20 dicembre, aveva pensato bene di portarselo via, sottraendo alla comunità un apparecchio fondamentale per salvare la vita in caso di arresto cardiaco. Un gesto incomprensibile accompagnato dallo sdegno di cittadini e autorità.

Anche i ladri hanno un cuore: è stato restituito il defibrillatore rubato nelle scorse settimane a Ortacesus. L’anno nuovo inizia nel migliore dei modi nel piccolo paese della Trexenta, dove è ritornato al suo posto l’apparecchio salvavita donato alla comunità da due imprenditori di Ortacesus, Luca Cardia e Assunta Onali, titolari della cooperativa che gestisce la piscina comunale. Era stato installato in una teca vicino alla parrocchia di San Pietro Apostolo.

Il furto

Qualcuno però, probabilmente nella notte tra il 19 e il 20 dicembre, aveva pensato bene di portarselo via, sottraendo alla comunità un apparecchio fondamentale per salvare la vita in caso di arresto cardiaco. Un gesto incomprensibile accompagnato dallo sdegno di cittadini e autorità.

Non è quindi caduto nel vuoto l’appello della sindaca Maria Carmela Lecca, che subito dopo il furto si era rivolta ai ladri chiedendo di mettersi la mano nella coscienza e dimostrare di avere ancora un briciolo di cuore e senso civico.

La restituzione

Fatto sta che il defibrillatore è ritornato al suo posto, misteriosamente così come era scomparso. «Chi ha commesso l’atto, colpito dal dispiacere dell’intera comunità, ha ragionato sul suo sbaglio e vi ha posto rimedio – dice la sindaca –. È in queste situazioni che riconosco il mio paese, fatto di gente buona e onesta».

Il prezioso apparecchio salvavita è stato riportato vicino alla piazza dove era stato rubato. Bisognerà collaudarlo per capire se è stato manomesso, anche se apparentemente le sue condizioni sembrano buone.

La notizia del furto aveva suscitato sentimenti di rabbia e delusione per la gravità del gesto. Dopo l’amara scoperta Luca Cardia, in qualità di responsabile della cooperativa sociale, si era presentato in caserma a Senorbì (competente sul territorio di Ortacesus) per presentare una denuncia contro ignoti. Nonostante l’inattesa ricomparsa del defibrillatore, resta ancora in piedi l’indagine dei carabinieri che è stata avviata per fare luce sull’intera vicenda.

Rimane però la soddisfazione per il lieto fine. «Il nostro dispiacere e la nostra delusione sono arrivate di certo al cuore di chi, senza riflettere sulle sue azioni, aveva commesso un atto sbagliato ma ha dimostrato anche di essere in grado di rimediare», conclude la sindaca Lecca.

