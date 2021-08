«Restituiteci la fiscalità di vantaggio» 

«Da tre anni aspettiamo il bando sulla fiscalità di vantaggio per le piccole imprese del Sulcis: ci sono più di 20 milioni da spendere dal Piano Sulcis. Soldi che ci avrebbero garantito una bella boccata d’ossigeno in un periodo così complicato, ma nonostante le nostre sollecitazioni non si è mosso nulla». Ivan Garau, rappresentante del Movimento artigiani e commercianti liberi del Sulcis, ieri pomeriggio a Cagliari ha incontrato la viceministra per lo Sviluppo economico Alessandra Todde: le ha raccontato le vicissitudini delle piccole partite Iva al tempo del Covid in un’area già provata da una crisi perenne come il Sulcis Iglesiente e le ha chiesto di fare qualcosa per sbloccare una situazione di paralisi che va avanti da tempo.

Fondi da sbloccare

Nei mesi scorsi Ivan Garau ha avuto diversi incontri con la Regione, chiedendo che fosse nominato un commissario per coordinare il Piano Sulcis, in modo da sbloccare i fondi residui e pubblicare il bando sulla fiscalità di vantaggio. «Ho incontrato anche il presidente Solinas – dice Garau – ma purtroppo la situazione non è cambiata. Le nostre aziende sono in sofferenza e quei soldi ci avrebbero dato una grossa mano. Vogliamo capire se i soldi ci sono ancora, se sono disponibili per il Sulcis e per quale motivo ancora non si è mosso nulla. Sono fondi che possono fare una grande differenza per una piccola azienda».

La fiscalità di vantaggio è una misura introdotta dal Piano Sulcis per le piccole e medie aziende dei 23 centri del Sulcis Iglesiente, con agevolazioni fiscali importanti per milioni di euro. Sono 4.700 le aziende che hanno partecipato al primo bando.

Nell’incontro di ieri pomeriggio tutta la preoccupazione sui fondi e i bandi che non sono ancora partiti sono state trasferite alla viceministra Alessandra Todde. «Attraverso i miei collaboratori verificherò le esatte dinamiche del caso – ha detto a Garau – per capire quali sono i motivi che finora hanno impedito che si riproponesse il bando per la fiscalità di vantaggio alle piccole imprese del Sulcis».

A breve dovrebbe svolgersi un nuovo incontro tra l’esponente del Movimento artigiani e commercianti liberi e la viceministra del Mise.

«Ne abbiamo diritto»

A distanza di nove anni dalla sua approvazione, il Piano Sulcis continua a far discutere. Nato in un giorno ad altissima tensione, nella Grande Miniera di Serbariu, per anni è stato croce e delizia del Sulcis e delle sue aspirazioni. Ora la polemica si riaccende per un tesoretto da circa 25 milioni che potrebbe alimentare un nuovo bando sulla fiscalità di vantaggio.

«Noi non ci fermiamo - dice Garau - quei soldi sono stati previsti per il nostro territorio. La fiscalità di vantaggio deve essere riproposta per le centinaia di piccole imprese che ne hanno diritto. Quella boccata d’ossigeno darebbe un impulso vitale a molte realtà che stanno provando a ripartire nonostante tutto».

RIPRODUZIONE RISERVATA