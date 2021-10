«Restituite il loculo ai proprietari» 

«Siamo vicini alla famiglia Serra, mai avremmo immaginato una simile situazione». Paola Granella è la figlia di Angela Medda, la signora che da sabato scorso riposa nel loculo che fino a pochi giorni fa ospitava le spoglie di Francesco Serra estumulato per un errore. Quanto è accaduto ha causato dolore a entrambe le famiglie.

La vicenda

La storia inizia martedì, quando nei giorni scorsi Tore Serra, figlio di Francesco, si è recato al cimitero come la sua famiglia abitualmente fa da oltre 30 anni a questa parte,. Voleva portare i fiori al suo amato padre, deceduto nel lontano 1987. Li, l’amara scoperta: il loculo era vuoto e qualche giorno dopo è stato destinato a un’altra salma: «Abbiamo acquistato regolarmente un loculo che a quanto ci hanno detto risultava vuoto – racconta Paola Granella, che ha perso la madre la scorsa settimana - ovviamente non sapevamo nulla di quello che ci potesse essere dietro». La signora Angela Medda vedova Granella, sabato scorso è stata quindi stata seppellita in un loculo che era stato già rinnovato nel 2018 per altri 30 anni. La tomba di Francesco Serra è stata rimossa, la bara aperta, i resti del defunto messi in una scatola di cartone e interrati in un altro campo del cimitero senza che la famiglia venisse avvisata.

Doppio dolore

Un dispiacere che oggi unisce due famiglie: «Siamo vicini alla famiglia Serra, mai avremmo immaginato che potesse capitare una simile situazione – spiega Paola Granella - È una momento difficile per tutti, non eravamo certamente pronti a questi spostamenti ma quel loculo non è nostro e per noi è giusto che ritorni ai proprietari. Immaginiamo e condividiamo il dispiacere di questa famiglia a cui rivolgiamo la nostra più stretta vicinanza. Siamo profondamente colpiti, abbiamo contattato per vie traverse la famiglia e ci dispiace molto questo equivoco. Di questo errore non vogliamo dare colpe a nessuno e speriamo che tutto si risolva quanto prima. Il nostro pensiero è alla vedova Serra che piange nuovamente suo marito».