«Restituisca 223mila euro» 

Franco Cuccu, 75 anni: nel 2004 consigliere regionale dell’Unione democratici centro (Udc), consigliere comunale di Oristano dall’81 al 98, assessore al Bilancio prima e ai Lavori pubblici dopo, è stato condannato dalla Corte dei Conti (Donata Cabras presidente, Valeria Mistretta e Roberto Angioni consiglieri) a pagare alla Regione Sardegna 223.310,70 euro, oltre la rivalutazione monetaria, gli interessi legali e le spese processuali. Rispetto alla richiesta avanzata della Procura i giudici hanno concesso uno “sconto” di 4 mila euro che non cambia di una virgola l’accusa mossa dalla Procura per danno erariale «dolosamente cagionato al Consiglio regionale della Sardegna per l’indebito utilizzo della somma di cui aveva la disponibilità in qualità di consigliere regionale e di tesoriere del gruppo Udc nel periodo dal 2 luglio 2004 al 18 marzo 2009».

Le accuse

La vicenda si inquadra in quella più generale dell’utilizzo dei finanziamenti dati ai gruppi politici per scopi istituzionali e che molti consiglieri hanno utilizzato –scrivono i giudici- per fini diversi . Franco Cuccu doveva rispondere di una serie di spese risalenti al 2004 e continuate fino al termine della XIII legislatura regionale. In particolare la Procura contestava l’incasso di 57 assegni per 164 mila euro, il prelevamento in contanti di 11 mila euro e l’emissione di 34 assegni dal 2008 al 2009 per 40.811 euro senza poter risalire ai beneficiari. Più una serie di bonifici a favore di terze persone e di assegni. In totale secondo l’accusa il danno erariale superava i 227 mila euro.

La difesa

Gli avvocati di Franco Cuccu, Giulio Steri, Francesco Cocco Ortu e Mauro Tronci hanno contestato le accuse avanzate dalla Procura mosse dalle indagini della Finanza chiedendo in prima battuta la trasmissione alla Corte di giustizia dell’Unione europea o alla Corte Costituzionale degli atti comunque caduti in prescrizione e nel merito l’assoluzione di Franco Cuccu da ogni accusa. La difesa spiegava perché attraverso una serie di articolate motivazioni: carenza di prove documentali per prelievi effettuati addirittura in epoca successiva alla cessazione dalla carica. Tra le tante anche il disconoscimento “espresso e formale” di Franco Cuccu di aver firmato gli assegni e i bonifici oltre “che di aver prelevato gli importi in questione”.

La sentenza

Per i giudici però le cose non stanno così. Franco Cuccu – scrivono nella sentenza- non ha dato nessuna giustificazione sulla riscossione dei 57 assegni per 164 mila euro, né al prelevamento in contanti di 11 mila, né dei 34 assegni bancari per altri 48,8 mila euro. In conclusione per 223.310,79 euro «manca qualsiasi dimostrazione documentale delle spese sostenute tali da poter consentire di affermarne la coincidenza alle finalità pubbliche cui erano destinate». I giudici confermano anche il dolo, ovvero la consapevolezza di gestire fondi pubblici vincolati a pubbliche finalità per scopi diversi da quelli istituzionalmente previsti «considerata – precisano i giudici- la sua posizione di preposto alla diretta gestione dei fondi del gruppo». Quindi la condanna: 223 mila euro da riversare nella casse della Regione. Scontato l’appello

