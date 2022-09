«Restauro in ritardo,ma il teatro civico riaprirà entro l’anno» 

Il Teatro Civico di Castello è chiuso da prima della pandemia, ma qualcosa si muove in vista di una prossima riapertura. La storica struttura fra via Università e via De Candia non è stata dimenticata né, tanto meno abbandonata: è in via di definizione una serie di lavori, per la necessità di ulteriori interventi relativi alla manutenzione e alla sicurezza generale dell’impianto, che hanno portato a riscontrare altre difficoltà. Comincia però a esserci uno scenario più chiaro su quando la città potrà di nuovo usufruire di uno dei suoi luoghi caratteristici: «Si stima che i lavori possano essere portati a conclusione entro l’anno», fa sapere Gabriella Deidda, assessora comunale ai lavori pubblici. «Si avrà però contezza di ciò solo quando saranno concluse le prove sulla struttura, perché nel corso dei lavori sono emerse criticità relative alla stabilità dei ballatoi che si affacciano sulla platea, da tempo inagibili perché privi dei requisiti minimi di portanza. Per il tramite delle verifiche oggi in corso si stanno valutando soluzioni tecniche in grado di risolvere i problemi statici e restituire all’uso anche i ballatoi».

Lungo iter

Costruito nella seconda metà del Settecento e diventato Teatro Civico nel 1831, distrutto dai bombardamenti del 1943 era stato abbandonato fino al recente restauro completato ad aprile 2006. Da qualche anno il nuovo stop al pubblico: «I lavori riguardano la messa a norma e la riqualificazione della struttura», prosegue Deidda. «Comprendono il rifacimento degli intonaci, delle pitture, la manutenzione degli impianti antincendio, di illuminazione ed elettrico nonché, in generale, delle finiture. L’appalto da 430.000 euro comprendeva anche il teatro ex Vetreria, per il quale non è ancora arrivato il parere dei Vigili del Fuoco. La gara è partita in piena pandemia e ha subito tutti i ritardi del caso, col progetto che è stato approvato nel mese di dicembre dello scorso anno».

Ultima attesa

I lavori al Teatro Civico non sono ancora cominciati, sia per le difficoltà aggiuntive riscontrate sia per l’iter da seguire ma anche per l’aumento dei costi edilizi del recente periodo. In poco tempo, però, si entrerà nella fase di intervento vera e propria. «Stiamo lavorando in sinergia coi lavori pubblici per la riapertura dei teatri, chiusi durante l'amministrazione Zedda. L'auspicio è quello di poter restituire a breve il Teatro Civico di Castello ai cagliaritani», aggiunge Maria Dolores Picciau, assessora comunale alla Cultura e Spettacolo.