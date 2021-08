Resta incastrato sull’antenna 

Con una scala di sei metri si è arrampicato sull’antenna-traliccio vicino a casa per piazzare alcune telecamere ma è rimasto incastrato con una mano e per tirarlo giù da una posizione pericolosissima sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

L’incidente

È successo ieri mattina a Sestu in una abitazione in zona Piscina Matzeu, al confine col territorio di Assemini. L’uomo, pare un radioamatore, voleva installare delle telecamere sul traliccio accanto a casa per controllare alcuni camion di sua proprietà parcheggiati nelle vicinanze. Ma non tutto è andato bene: salito sul tetto di casa, il malcapitato è rimasto incastrato con una mano sul traliccio che stava scalando: uno dei componenti è scivolato incastrandosi con quello immediatamente inferiore e imprigionandogli un dito in una morsa dolorosissima. Così il radioamatore è rimasto in bilico in una posizione molto rischiosa, senza potersi muovere. A salvarlo l’arrivo immediato dei Vigili del fuoco. L’uomo era ancora sul traliccio. Attendeva i soccorsi. Non poteva fare niente anche perché ogni movimento sarebbe stato a rischio. Vista la situazione decisamente delicata, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari, hanno subito pensato di agire con l’autoscala che si erano portati dalla sede di viale Marconi.

I soccorsi

Intanto è stata fatta arrivare una ambulanza del 118. Piazzata la scala nel punto migliore per garantire la riuscita dell’intervento, i pompieri hanno rapidamente raggiunto e soccorso il radioamatore che intanto aveva guadagnato una posizione più sicura entrando nel cestello della scala dei Vigili che lo hanno poi portato a terra e affidato ai sanitari del 118. Una disavventura, è il caso di dirlo, davvero a lieto fine.

L’episodio è accaduto nell’abitazione del radioamatore ai confini tra Sestu e Assemini. La zona è quella di “Piscina Matzeu” sulla strada che dalla ex 130 si dirige verso il Bricoman. L’uomo abita lì e porta avanti la sua grande passione di radioamatore grazie al suo traliccio a telescopio dotato di antenne. Ieri aveva deciso di piazzare anche alcune telecamere per la sicurezza dell’area. Ha rischiato grosso ma per fortuna se l’è cavata solo con uno spavento.

